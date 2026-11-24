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Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю агентству Bloomberg 24 листопада повідомив, що, за даними української розвідки, володимир путін розраховує зламати Україну цієї зими масованими атаками на найбільші міста та змусити Київ погодитися на вихід із Донбасу.

За словами глави держави, під загрозою передусім перебувають Київ, Дніпро, Одеса, Харків та Запоріжжя, на які москва хоче тиснути через брак в України засобів захисту.

Зеленський також вказав на проблеми із забезпеченням протиповітряної оборони та зв’язку на тлі переговорів про завершення війни: за його словами, виникають обмеження в роботі супутникової системи Starshield, а постачання ракет для систем Patriot скорочується або затримується. Водночас президент наголосив, що Україна прагне миру, але не піде на територіальні та інші поступки за рахунок власних інтересів.

Джерело: інтерв’ю президента України Володимира Зеленського агентству Bloomberg.

Зеленський заявив, що затримки з постачанням ракет Patriot виглядають так, ніби США рухаються в одному напрямку з планами Путіна щодо примусу України до невигідних компромісів. Аналогічна історія і з обмеженням швидкості Starshield.

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