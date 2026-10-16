Путін передав активи п’яти іноземних компаній російському бізнесмену

Володимир Путін передав під тимчасове управління компанії колишнього віцепрем’єра Забайкальського краю Марата Мирхайдарова російські активи п’яти іноземних виробників. Раніше він добровольцем вирушив воювати проти України у складі підрозділу «Ахмат». Сукупна виручка цих підприємств за 2025 рік, за підрахунками The Insider, становила близько 53,6 млрд рублів.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про передачу російських активів п’яти іноземних компаній під тимчасове управління ТОВ «Керуюча компанія “Центр Капітал”». Компанія належить Марату Мирхайдарову — колишньому віцепрем’єру Забайкальського краю, який у 2024 році добровольцем вирушив на війну проти України та служив у підрозділі «Ахмат». Під управління його компанії передали активи таких виробників:

Tarkett — французького виробника підлогових покриттів;

Ontex — бельгійської групи, яка випускає засоби особистої гігієни;

Menshen — німецької групи, що виробляє пластикову упаковку;

«Каппа Рус» — виробника пакувальної продукції;

Eviosys — компанії, яка виготовляє металеву тару.

За підрахунками The Insider, сукупна виручка цих п’яти підприємств у 2025 році становила близько 53,6 млрд рублів. Ідеться саме про передачу активів під тимчасове управління. Це не означає, що іноземні компанії юридично втратили право власності на свій бізнес.

Мирхайдаров підтвердив передачу активів

У розмові з «Агентством» Мирхайдаров підтвердив, що підприємства передали під управління його компанії. Рішення він пояснив політичною волею російського президента. «Це політична воля нашого президента», — сказав колишній чиновник.

Водночас Мирхайдаров попросив журналістів не привертати до цієї історії зайвої уваги. Він заявив, що публічне обговорення може дати його противникам привід згадувати його минуле. «Я патріот, я на СВО був. [...] У мене бойові нагороди є. І ось ця зараз публічна движуха, вона не потрібна нікому», — заявив він.

Мирхайдаров також заперечив, що іноземні компанії позбавили їхнього бізнесу. За його словами, йдеться лише про тимчасове управління, а право власності залишається за колишніми власниками. «Це тимчасове управління. Бізнес як належав їм, так і належить. Ніхто ні в кого нічого не вилучав», — наголосив він. Колишній чиновник додав, що готовий повернути управління підприємствами на першу вимогу Путіна.

Хто такий Марат Мирхайдаров

За даними системи СПАРК, компанію «Центр Капітал» зареєстрували 3 лютого 2026 року. Її статутний капітал становив 10 тисяч рублів. Мирхайдаров є її єдиним засновником і генеральним директором. До цього він чергував роботу на державній службі з підприємницькою діяльністю. У січні 2024 року Мирхайдаров повідомив про вступ до підрозділу «Ахмат» і вирушив воювати проти України.

На фронті він провів кілька місяців, після чого повернувся до роботи в уряді Забайкальського краю. У березні 2025 року Мирхайдаров залишив посаду. Своє рішення він пояснив наслідками травми, якої зазнав під час бойових дій. Тепер його компанія отримала право тимчасово управляти активами п’яти іноземних виробників, які працюють у Росії.

Що означає тимчасове управління

Передача активів під тимчасове управління дає призначеній компанії можливість керувати підприємствами. Водночас такий механізм сам по собі не означає зміни юридичного власника. У випадку з п’ятьма іноземними компаніями управління передали структурі, яку очолює колишній російський чиновник із досвідом участі у війні проти України.

Мирхайдаров заявляє, що іноземні власники не втратили свій бізнес, і запевняє, що готовий повернути управління за рішенням Путіна. Водночас передача активів відбувається на тлі повномасштабної війни Росії проти України та рішень російської влади щодо майна іноземних компаній. Загальна виручка п’яти підприємств, які потрапили під тимчасове управління, за 2025 рік сягнула приблизно 53,6 млрд рублів. На документ звернули увагу видання «Агентство» та The Insider.

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