Рада дозволила учням 10–11 класів завершити навчання у своїх школах

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Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволить учням 10-х і 11-х класів завершити навчання у своїх школах, навіть якщо заклад змінив статус або був реорганізований.

Йдеться про школярів, які у 2026–2027 навчальному році здобувають профільну середню освіту за дворічною програмою старшої школи. Вони зможуть продовжити навчання в закладі, до якого були зараховані або переведені, чи в його правонаступника.

Закон також передбачає спрощену процедуру отримання або переоформлення ліцензій для закладів, які реорганізували чи перепрофілювали в гімназії. Це має дозволити їм забезпечити завершення навчання старшокласників до кінця 2027–2028 навчального року.

Джерело: Верховна Рада України

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