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Із 1 січня 2028 року ФОПи та юридичні особи на єдиному податку першої-третьої груп (за винятком електронних резидентів третьої групи) можуть бути зобов’язані реєструватися платниками ПДВ у разі перевищення річного обсягу операцій у 85 тис. євро — замість чинного порогу в 1 млн грн, розрахованого за офіційним курсом НБУ станом на 1 січня відповідного року.

Відповідні зміни передбачає законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації платників єдиного податку платниками ПДВ. Для платників третьої групи ставка 5% без ПДВ збережеться лише за умови дотримання ліміту до 85 тис. євро, а після його перевищення доведеться до 20 числа наступного місяця подати заяву та перейти на ставку 3% зі сплатою ПДВ; до нового порогу в 85 тис. євро також прив’яжуть обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ для іноземних постачальників електронних послуг фізособам в Україні.

1 січня 2028 року податкова служба автоматично зареєструє платниками ПДВ тих платників єдиного податку (крім е-резидентів), чий задекларований дохід за 2026 рік або з четвертого кварталу 2026 року по третій квартал 2027 року перевищить еквівалент 85 тис. євро, хоча у разі неперевищення ліміту за підсумками звітності за весь 2027 рік реєстрацію автоматично анулюють із дати її набуття. На період адаптації протягом 2028 року в першому кварталі новозареєстровані платники ПДВ на єдиному податку не нараховуватимуть податкових зобов’язань, не реєструватимуть податкові накладні та не подаватимуть декларації з ПДВ, але зможуть у другому кварталі включити сплачений під час закупівель у першому кварталі ПДВ до податкового кредиту (у межах 20% квартального доходу за 2027 рік без права на бюджетне відшкодування), а в другому-четвертому кварталах за перші п’ять порушень правил адміністрування та сплати ПДВ застосовуватимуть штраф по 1 грн за кожне порушення.

Джерело: законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації платників єдиного податку платниками податку на додану вартість».

У Верховній Раді 20 жовтня зареєстрували законопроєкт, що пропонує створити новий податковий режим для неофіційно зайнятих осіб із базовою ставкою 6% від обороту.

Фізичні особи-підприємці (ФОП) масово отримують так звані «листи щастя» від податкової служби, які повідомляють про нібито наявний податковий борг. Але панікувати одразу не варто – є чіткий алгоритм дій у цій ситуації.

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