Рада підтримала присвоєння звання Героя України Костянтину Власенко, який тримав позицію 491 день,

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Верховна Рада підтримала звернення до Президента України щодо присвоєння військовослужбовцю Костянтину Власенку звання Героя України. Боєць провів на бойовій позиції на Куп’янському напрямку 491 день, а після тяжких поранень його евакуювали під час унікальної повітряної операції.

Рішення підтримали 250 народних депутатів.

Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила, що до Президента України направлять депутатське звернення щодо присвоєння звання Героя України Костянтину Власенку — військовослужбовцю 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Одна з ініціаторок звернення, народна депутатка Ірина Констанкевич у Фейсбуці поінформувала, що доброволець провів на бойовій позиції 491 день. За її словами, внаслідок тяжких поранень ніг Власенко втратив одну стопу, а другу був змушений ампутувати самостійно, щоб вижити.

«Майже півтора року його домом та укриттям була бетонна дренажна труба. У нелюдських умовах, під постійними обстрілами та під загрозою атак російських дронів Костянтин продовжував боротися за життя», — написала вона, передає кореспондент Укрінформу.

Окрім того, Рада підтримала збереження 50% податку на прибуток банків у 2027 році.

До цього Рада продовжила строки оформлення посвідок для іноземців, які служать в ЗСУ.

Також Верховна Рада почала розглядати бюджет на 2027 рік із 5236 правками.

Раніше бюджетний комітет Верховної Ради підтримав підвищення зарплат військовим.

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