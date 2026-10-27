Рада продовжила строки оформлення посвідок для іноземців, які служать в ЗСУ

Верховна Рада ухвалила закон, який подовжує строки оформлення посвідок на тимчасове проживання для іноземців та осіб без громадянства, що проходять службу в Силах оборони України. За відповідне рішення проголосували 282 народні депутати.

Закон стосується іноземців та осіб без громадянства, які служать за контрактом у Збройних силах України, Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту.

Для військовослужбовців, які уклали контракти до набрання чинності попередніми змінами, строк звернення за посвідкою на тимчасове проживання продовжують із шести місяців до одного року.

Ті, хто укладає контракт за новими правилами, матимуть три місяці законного перебування в Україні для оформлення необхідних документів.

Окремим категоріям військовослужбовців, які не встигли оформити посвідки у встановлений строк, дозволять врегулювати свій статус до 10 травня 2027 року.

Крім того, іноземці та особи без громадянства, які звільнилися з військової служби без оформленої посвідки, зможуть законно перебувати в Україні ще три місяці.

Чому виникла потреба змінити закон

Нагадаємо, закон №4730-IX, який набрав чинності 10 травня 2026 року, запровадив обов'язкове оформлення посвідок на тимчасове проживання для іноземних військовослужбовців.

Ті, хто уклав контракт раніше, мали звернутися за документами до 10 листопада 2026 року. Однак через виконання бойових завдань та інші обставини частина військових могла не встигнути цього зробити.

У парламенті наголошували, що продовження строків необхідне, аби військовослужбовці не втратили законних підстав для перебування в Україні.

Нові положення застосовуватимуться після набрання ухваленим законом чинності.

Про це повідомили на сайті у Верховної Ради. Відповідні зміни передбачає законопроєкт №16094, який профільний парламентський комітет раніше рекомендував ухвалити за основу та в цілому.



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