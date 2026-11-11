Рада проголосувала за нові правила розгляду справ у ВАКС

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Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №16043, який змінює порядок роботи Вищого антикорупційного суду. Документ підтримали 250 народних депутатів.

Зміни дозволять суддям ВАКС одноособово розглядати справи про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Водночас суд повинен роз’яснювати сторонам право на колегіальний розгляд і строки подання відповідного клопотання.

Також пропонується скасувати обов’язковий колегіальний розгляд справ щодо застосування окремих санкцій.

Джерело: Верховна Рада України

Верховна Рада почала розглядати бюджет на 2027 рік із 5236 правками.

Раніше бюджетний комітет Верховної Ради підтримав підвищення зарплат військовим.

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №15262, який передбачає збереження підвищеної ставки податку на прибуток банківських установ у розмірі 50% на 2027 рік. Рішення підтримали 303 народні депутати, про що повідомив член фінансового комітету парламенту Ярослав Железняк.

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