Рада проголосувала за нові правила розгляду справ у ВАКС
Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №16043, який змінює порядок роботи Вищого антикорупційного суду. Документ підтримали 250 народних депутатів.
Зміни дозволять суддям ВАКС одноособово розглядати справи про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.
Водночас суд повинен роз’яснювати сторонам право на колегіальний розгляд і строки подання відповідного клопотання.
Також пропонується скасувати обов’язковий колегіальний розгляд справ щодо застосування окремих санкцій.
Джерело: Верховна Рада України
Верховна Рада почала розглядати бюджет на 2027 рік із 5236 правками.
Раніше бюджетний комітет Верховної Ради підтримав підвищення зарплат військовим.
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №15262, який передбачає збереження підвищеної ставки податку на прибуток банківських установ у розмірі 50% на 2027 рік. Рішення підтримали 303 народні депутати, про що повідомив член фінансового комітету парламенту Ярослав Железняк.