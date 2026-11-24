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Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт №16114, поданий групою депутатів на чолі з Галиною Янченко для розширення трудових можливостей молоді.

Документ пропонує дозволити укладання електронних трудових договорів, збільшити скорочений робочий тиждень до 38 годин для осіб віком 16–18 років і до 26 годин для підлітків 15–16 років, скасувати заборону на роботу у вихідні дні (зі збереженням заборони на нічну та надурочну працю), поширити на неповнолітніх випробувальний термін, встановити оплату пропорційно до відпрацьованого часу, знизити граничний вік щорічних медоглядів із 21 до 18 років і скасувати обов’язкову згоду служби у справах дітей на звільнення з ініціативи роботодавця.

Проти низки положень законопроєкту виступили Головне науково-експертне управління ВР, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, Міністерство соціальної політики, Держпраці та Федерація профспілок, вказуючи на ризик звуження трудових гарантій неповнолітніх і невідповідність окремих норм Конституції України та конвенціям МОП, тоді як у Мінекономіки вказали на необхідність доопрацювання документа з урахуванням стандартів ЄС. Водночас Дослідницька служба Верховної Ради зазначила, що збільшення тривалості робочого часу та дозвіл на працю у вихідні узгоджуються з Директивою Ради 94/33/ЄС, а профільний комітет підтримав ухвалення документа в першому читанні за умови врахування зауважень під час підготовки до другого читання.

Джерело: законопроєкт №16114.

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