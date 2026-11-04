Рада розгляне звільнення голови Нацбанку Пишного

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Верховна Рада наступного пленарного тижня, 9–13 листопада, може розглянути питання про звільнення голови Національного банку України Андрія Пишного. Водночас офіційне подання про його відставку до парламенту поки не надійшло, а сам керівник регулятора, за інформацією народного депутата Ярослава Железняка, не погодився подавати заяву.

За словами Ярослава Железняка, у порядку денному Верховної Ради на наступний пленарний тиждень передбачено розгляд постанови щодо звільнення голови НБУ Андрія Пишного.

Однак, як наголосив депутат, подання про відставку наразі не зареєстроване, а на сайті парламенту немає відповідної постанови. Сам Національний банк також не коментував можливий розгляд питання про звільнення свого керівника.

Железняк стверджує, що жодне з його джерел не підтверджує написання Пишним заяви про відставку. Крім того, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня очільник НБУ, за словами нардепа, відмовився подавати таку заяву.

Депутат також зазначив, що президент може самостійно ініціювати процедуру звільнення. Водночас тимчасова слідча комісія Верховної Ради вже передала зібрані матеріали правоохоронним органам та Офісу президента.

Окрему увагу Железняк звернув на місце питання про відставку Пишного у порядку денному. Зазвичай кадрові рішення розглядають на початку пленарного дня, однак цього разу відповідний пункт стоїть останнім у переліку питань на четвер, 12 листопада.

«Цей пункт стоїть 25-им на четвер 12-го листопада. Останній на останній сторінці. Що демонструє невизначеність питання на даний момент», — зазначив Ярослав Железняк.

Відповідно до статті 18 закону України «Про Національний банк України», голову НБУ звільняє Верховна Рада за поданням президента України.

Серед імовірних кандидатів на посаду очільника Національного банку називають першого заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука. Саме його вважають найбільш вірогідним претендентом на заміну Пишному.

Також серед можливих кандидатур згадують міністра фінансів Сергія Марченка та члена Ради НБУ Василя Горбаля.

Водночас, за інформацією видання, Марченко нібито відмовився очолити Національний банк.

20 жовтня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки у голови Національного банку Андрія Пишного.

Деталей слідчих дій правоохоронці не розголошували. У НАБУ повідомили лише, що затримань не було, підозр нікому не оголошували.

Сам Пишний заявив, що обшуки не стосуються ані діяльності Національного банку, ані його особистої роботи.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що слідчі дії пов'язані із заводом «Карпатнафтохім» та націоналізованим «Сенс Банком».

На ситуацію відреагував голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він заявив, що очікує від Пишного публічної реакції на дії антикорупційних органів.

«Інакше вийде так, що все те, що майже рік говорив Гетманцев про злочини, вчинювані Пишним, вимагаючи його відставку, виявилося, як завжди, правдою. Ну і, безперечно, питання про відставку корупціонера вважаю закритим. Так зганьбити чи не єдину міцну фінансову інституцію та зганьбитися самому треба вміти», — заявив Гетманцев.

Раніше нардеп уже вимагав відставки Пишного після розслідування НАБУ та САП щодо державного «Сенс Банку».

19 серпня уряд на тлі розслідування НАБУ та САП ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради «Сенс Банку» Миколу Гладишенка від виконання обов'язків на шість місяців. Також було ініційовано відсторонення голови правління банку Олексія Ступака.

Після цього Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків визнав Миколу Гладишенка таким, що не відповідає законодавчим вимогам щодо незалежності. НБУ також відкрив адміністративне провадження для оцінки колективної непридатності наглядової ради банку.

НАБУ повідомляло про проведення нової спеціальної операції під назвою «Форест Гамп», спрямованої на викриття корупції на високому рівні.

За даними слідства, фігуранти справи встановили контроль над державним «Сенс Банком», щоб використовувати його у власних інтересах. Зокрема, йшлося про можливе перерахування коштів сумнівного походження для внесення застави за одного з фігурантів операції «Мідас», відомої також як справа Тімура Міндіча.

Правоохоронці офіційно не називали особу, за яку планували внести заставу. Водночас наведені в матеріалах розслідування обставини вказували на колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

У лютому Вищий антикорупційний суд узяв Галущенка під варту з можливістю внесення застави у розмірі 200 млн грн.

Герман Галущенко є фігурантом масштабного розслідування «Мідас» щодо корупції в енергетичній сфері. За версією слідства, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам колишній міністр був залучений до легалізації коштів.

За інформацією правоохоронців, до складу злочинної групи могли входити:

Ірина Мудра — заступниця керівника Офісу президента України;

Олексій Ступак — голова правління «Сенс Банку»;

Микола Гладишенко — голова наглядової ради «Сенс Банку»;

Максим Микитась — колишній народний депутат.

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Відповідний указ датований 19 серпня.

25 серпня ВАКС частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення та обрав Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн. 8 жовтня за колишню посадовицю внесли повну суму застави, після чого вона вийшла із СІЗО.

2 вересня Вищий антикорупційний суд також частково задовольнив клопотання обвинувачення щодо голови правління «Сенс Банку» Олексія Ступака. Йому призначили запобіжний захід у вигляді застави 15 млн грн.

Про це написав народний депутат.

На тлі гучних скандалів голова Національного банку України Андрій Пишний втратив підтримку з боку Офісу президента, і там вже вирішили його позбутися.

UA.News нагадує шлейф політичних та корупційних скандалів, який тягнеться за Андрієм Пишним: від «Міндічгейту» до необґрунтованих багатомільйонних штрафів для провідних небанківських компаній.

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