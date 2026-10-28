Рада у першому читанні обмежила строки обшуків без ухвали суду

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Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №15488-3 щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, який регламентує порядок проведення невідкладних обшуків без попереднього дозволу слідчого судді.

За відповідне рішення проголосували 265 народних депутатів.

Документ встановлює чіткий 72-годинний строк, протягом якого слідчі зобов'язані звернутися до суду та довести законність дій під час проникнення до житла чи іншого володіння особи. У разі відмови суду в погодженні обшуку всі вилучені речі та документи підлягають поверненню власнику, а саме судове рішення можна буде оскаржити в апеляційному порядку. Законопроєкт також передбачає право заінтересованих осіб брати участь у розгляді клопотання в суді, змінює порядок реєстрації заяв у ЄРДР та відкриття кримінальних проваджень виключно за наявності підтверджених фактів. Метою ініціативи є посилення гарантій недоторканності житла та приведення норм КПК у відповідність до практики ЄСПЛ і статті 8 Конвенції про захист прав людини.

Джерело: Верховна Рада України.

Нагадаємо, народні депутати не підтримали пропозицію обмежити місячні зарплати державних службовців до 80 тис. грн. Верховна Рада відхилила правку №1003 до проєкту державного бюджету на 2027 рік під час засідання в середу, 28 жовтня.

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