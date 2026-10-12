Рада ухвалила єврозакон про нові стандарти безпеки та здоров'я працівників

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Верховна Рада 12 жовтня 2026 року підтримала у другому читанні законопроєкт №10147 «Про безпеку та здоров'я працівників на роботі», який змінює підхід до охорони праці з реактивного на проактивний. Документ імплементує рамкову Директиву Ради 89/391/ЄЕС, гармонізує українське законодавство із конвенціями Міжнародної організації праці та є одним із кроків виконання програми Ukraine Facility.

Нові правила зобов'язують роботодавців оцінювати ризики на кожному робочому місці та вживати профілактичних заходів до виникнення надзвичайних ситуацій. Законодавство вперше закріплює терміни «професійний ризик», «інцидент», «оцінювання ризиків» і «робоче місце», а також запроваджує майнову відповідальність роботодавця, який за рішенням суду відшкодовуватиме Фонду соціального страхування витрати на виплати потерпілим через неналежні умови праці.

Окрім цього, закон вводить обов'язкове страхування відповідальності для компаній, що оцінюють безпеку праці, та підсилює захист вразливих категорій працівників, зокрема вагітних жінок, неповнолітніх та осіб з інвалідністю.

Джерело: РБК-Україна

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив проєкт оновленого Трудового кодексу, який закріплює право на гнучкі форми роботи та має стати стартом реформування ринку праці.

В Україні офіційно працюють лише 13 млн людей: у Мінекономіки пояснили необхідність нового Трудового кодексу.

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