Рада ухвалила низку законів для виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами

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Верховна Рада ухвалила низку законопроєктів, необхідних для виконання міжнародних зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility, домовленостей із Міжнародним валютним фондом (МВФ) та інших механізмів міжнародної підтримки.

Як повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, парламентарі в цілому підтримали законопроєкти, які передбачають спрощення адміністрування податку на додану вартість (ПДВ), удосконалення банківських процедур, а також запровадження спрощеного механізму банкрутства для малого та мікробізнесу.

Також Рада підтримала у першому читанні два законопроєкти з пакета SEPA, необхідні для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро. Це дозволить у майбутньому зробити міжнародні перекази для громадян і бізнесу швидшими та дешевшими.

“Ці рішення відкривають шлях до отримання наступної частини міжнародної фінансової допомоги. Вдячний народним депутатам за підтримку цих ініціатив”, – заявив Корецький.

Джерело: Сергій Корецький.

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