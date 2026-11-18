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Рада ветеранів війни за незалежність України розкритикувала окремі висловлювання міністра у справах ветеранів Віталія Кіма, які він зробив у нещодавньому інтерв’ю українському медіа. У Раді назвали ці заяви неприйнятними та закликали посадовця публічно вибачитися перед ветеранами й пояснити свою позицію.

"Ветерани і ветеранки – не загроза для суспільства. І вони не повинні виправдовуватися за те, що захищали Україну… Міністерство має захищати права та інтереси ветеранів, допомагати їм повертатися до цивільного життя. Тому слова його керівника мають значення не лише для самих ветеранів, а й для того, як їх сприймає суспільство", – йдеться в заяві Ради у зв'язку з висловлюваннями міністра.

Зокрема, в Раді зазначили, що заяви Віталія Кіма про неминуче зростання злочинності та соціальної напруги після повернення військових до цивільного життя, створюють хибне уявлення про ветеранів і ветеранок як про потенційну загрозу, а їхні законні вимоги до держави виставляти надмірними.

"Ми розуміємо, що повернення з війни може бути складним. Людям потрібні лікування, реабілітація, психологічна підтримка, робота та можливість будувати своє життя далі. Завдання держави – забезпечити цю підтримку, а не посилювати страх і упередження. Ветерани та ветеранки не повинні вдруге заслуговувати на повагу чи відповідати чиїмось уявленням про ідеального громадянина. Вони мають право вимагати від держави виконання її зобов'язань", – йдеться в заяві.

Також в Раді відреагували на твердження міністра, що він не вірить в психологічні травми.

"Психологічні наслідки війни – реальність, із якою стикаються військові, ветерани, ветеранки та їхні родини. Для багатьох людей звернення по допомогу і без того є непростим рішенням. Подібні заяви можуть знецінювати їхній досвід і підривати довіру до психологічної підтримки. Від керівника профільного міністерства ми очікуємо зовсім іншого: розуміння проблем ветеранів та підтримки тих, хто потребує допомоги", – наголосили в Раді ветеранів.

У зв'язку з цим, Рада ветеранів закликає Віталія Кіма: публічно перепросити перед ветеранами за висловлювання щодо психологічних травм; виправити недостовірну інформацію про порядок отримання статусу УБД; пояснити свою позицію щодо можливого зростання злочинності та "завищених очікувань" ветеранів; забезпечити, щоб публічні заяви міністерства відповідали цілям Стратегії ветеранської політики до 2030 року; посилити співпрацю з громадами та ветеранськими організаціями.

"Ми готові до відкритого діалогу та спільної роботи. Але очікуємо від міністерства поваги до ветеранів, відповідальності за публічні слова та конкретних дій. Ветерани і ветеранки захищали державу. Тепер держава має виконувати свої зобов'язання перед ними", – йдеться в заяві.

Декілька днів тому Віталій Кім дав інтерв'ю виданню "РБК-Україна", яке викликало багато обговорень в соціальних мережах. Зокрема, найбільший резонанс викликали заяви міністра, що після повернення військових з фронту буде ризик зростання злочинності.

"Це точно буде. Так було після кожної війни. Люди повертаються з певними навичками, зі зменшеним відчуттям ризику та підвищеним почуттям справедливості. Це стосується не лише криміналу, а й соціального напруження, революцій та інших процесів", – заявив він.

Також Кім зазначив, що, на його думку, зараз держава недостатньо працює над інформаційною політикою та підготовкою суспільства до повернення ветеранів.

Слова міністра викликали нову хвилю обговорень необхідності його відставки, а також заяв про те, що Мінветеранів має очолювати саме ветеран. Раніше ці питання піднімалися у липні поточного року, одразу після його призначення.

У зв'язку з цим, фракція "Європейська Солідарність" у Верховній Раді реєструє постанову про відставку Кіма з посади міністра ветеранів.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма міністром у справах ветеранів.

На акціях протесту за повернення Михайла Федорова в Міністерство оборони, які проходили в липні-серпні, періодично звучало гасло "Ветеран, а не Кім", маючи на увазі заміну Віталія Кіма на посаді міністра у справах ветеранів. Також у соціальних мережах можна було зустріти дописи користувачів, які б воліли бачити на цій посаді ветерана.

Наприкінці липня Кім у відповідь на критику заявив, що "ставить для себе рік", щоб реалізувати задумане і показати результат, який потрібен ветеранам.

У жовтні на пресконференції з нагоди 100 днів оновленої команди Мінветеранів Кім заявив, що на посаді міністра ветеранів дослухається до об'єктивної критики і відповів на закиди, що він не ветеран, але очолює профільне відомство. Зокрема, він зазначив, що "в собі впевнений і спільнота південна мене підтримує".

Віталій Кім відповів на критику військових після інтерв’ю та пояснив свою позицію.

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