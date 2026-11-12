Рада виплатила Дубінському понад 3,4 млн грн, поки він перебуває в СІЗО

Упродовж липня-жовтня 2026 року Верховна Рада перерахувала народному депутату Олександру Дубінському понад 3,4 млн гривень. Він майже три роки перебуває під вартою за підозрою в державній зраді. Як з'ясували журналісти проєкту «Схеми», виплати відновили після звернення депутата до регламентного комітету парламенту.

Журналісти проаналізували дані державного порталу використання публічних коштів і з'ясували, що за чотири місяці народний депутат отримав із бюджету понад 3,4 млн гривень. Гроші почали перераховувати після того, як регламентний комітет Верховної Ради розглянув звернення Дубінського. У ньому депутат просив поновити нарахування зарплати, виплат на виконання депутатських повноважень, а також компенсації за невикористані дні відпустки.

У липні 2026 року голова комітету Сергій Кальченко повідомив колегам про цей лист. Звернення з резолюцією голови Верховної Ради передали на розгляд комітету, щоб той визначив свою позицію щодо виплат.

Які виплати дозволили Дубінському

Під час засідання Сергій Кальченко пояснив, що зарплату народному депутату нараховують лише за фактично відпрацьований час. За його словами, перебування під вартою не дає підстав виплачувати заробітну плату або компенсувати невикористану відпустку. Водночас інша ситуація склалася з коштами на виконання депутатських повноважень. Їхній розмір становить близько 200 тисяч гривень на місяць. Кальченко заявив, що такі виплати здійснюють за весь період після обрання людини народним депутатом України. «Перебування народного депутата під вартою не є тією обставиною, яка надає можливість виплачувати йому заробітну плату», — пояснив голова комітету.

За даними «Схем», таким чином комітет фактично підтвердив, що кошти на депутатську діяльність можна отримувати незалежно від того, чи має народний депутат можливість особисто виконувати свої обов'язки. Тобто для цих виплат достатньо самого статусу парламентаря. Журналісти також звернули увагу, що під час розгляду питання ніхто з присутніх членів комітету не висловив заперечень. Рішення підтримали одноголосно.

Як Дубінському перерахували понад 3,4 млн грн

За інформацією «Схем», уже через три дні після рішення регламентного комітету Апарат Верховної Ради почав перераховувати кошти депутату. Перший платіж становив майже 200 тисяч гривень. Після цього гроші надходили на рахунок Дубінського окремими траншами — по кілька сотень тисяч гривень із невеликими проміжками між платежами.

Загалом за липень-жовтень 2026 року сума перевищила 3,4 млн гривень. У призначенні платежів зазначали: «Згідно з роз'ясненням комітету». Окремо журналісти встановили, що Дубінському також перерахували одну заробітну плату. Її розмір становив приблизно 2,5 тисячі гривень.

Чи прокоментував Дубінський виплати

Журналісти «Схем» звернулися до Олександра Дубінського з проханням пояснити отримання бюджетних коштів. Запит передали депутату через його адвоката. На момент публікації розслідування відповідь ще не надійшла.

Олександр Дубінський майже три роки перебуває в слідчому ізоляторі. Йому повідомили про підозру в державній зраді. Водночас підозра не означає, що його провину вже доведено судом. Про виплати Олександру Дубінському йдеться в розслідуванні проєкту «Схеми» «Радіо Свобода».

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів, призначивши підозрюваному нардепу Дубінському Олександру тримання під вартою терміном на 60 діб без можливості внесення застави. Хоча офіційні органи не вказували імені у повідомленнях, сам депутат публічно підтвердив рішення суду щодо себе.

Нагадаємо, суд продовжив арешт народному депутату Олександру Дубінському. Водночас суд визначив альтернативу триманню під вартою — заставу в розмірі понад 33 мільйони гривень.

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