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Верховна Рада звернулася до парламентів країн — учасниць Міжнародної Кримської платформи із закликом не визнавати наслідків російської агресії, посилити тиск на Москву та підтримати Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.

Відповідну постанову №16238 парламент ухвалив 26 листопада. Документ підтримали 255 народних депутатів.

У зверненні до держав-партнерів український парламент закликає відстоювати міжнародно-правовий статус Криму та Севастополя як невід’ємних частин України. Зокрема, йдеться про недопущення легітимізації російської окупації, навіть у межах можливих мирних переговорів.

В обґрунтуванні постанови зазначається, що захоплення Криму стало початком російської агресії, а збереження військового контролю РФ над півостровом створює загрозу для України та безпеки Чорноморського регіону. У парламенті також наголошують, що поступки щодо Криму можуть заохотити подальшу агресію та створити небезпечний міжнародний прецедент.

Санкції проти РФ і підтримка Спецтрибуналу

Рада закликала міжнародних партнерів посилювати санкції проти Росії та зберігати їх до виконання визначених вимог незалежно від можливого припинення бойових дій.

Окремо в документі йдеться про підтримку Міжнародного кримінального суду та Цільового фонду для потерпілих, а також про приєднання України до Розширеної часткової угоди щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України.

Цей комітет відповідатиме за бюджет трибуналу, добір суддів і прокурора, а також адміністративне забезпечення його роботи.

Крім того, парламентарі виступили за розширення міжнародної співпраці у сфері кримінального правосуддя та використання механізмів компенсації збитків, завданих російською агресією з 20 лютого 2014 року.

Захист політв’язнів і кримськотатарського народу

Ще один блок звернення присвячений захисту жителів тимчасово окупованого Криму, зокрема політичних в’язнів. Рада закликає партнерів сприяти наданню правової допомоги незаконно ув’язненим, підтримувати незалежних адвокатів і правозахисні організації та захищати цивільне населення півострова.

Окремо наголошується на необхідності підтримки кримськотатарського народу та його представницького органу — Меджлісу кримськотатарського народу.

Також документ передбачає підготовку спільних проєктів із відновлення та реінтеграції Криму після деокупації, захист прав корінного народу й протидію російській дезінформації.

Ухвалення постанови має посилити парламентський напрям роботи Міжнародної Кримської платформи та сприяти координації зусиль партнерів для відновлення територіальної цілісності України.

У Криму закликали запасатися їжею через проблеми з доставкою окупованими територіями України.

Нагадаємо, після атак на Кримський міст у Севастополі виник ажіотаж на автозаправних станціях. Через підвищений попит там уже запровадили обмеження на продаж бензину.

В окупованому Криму запровадили обмеження електропостачання: без світла десятки населених пунктів.

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