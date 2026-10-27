Радіодиктант національної єдності 2026: коли писатимуть та де слухати трансляцію
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності у 2026 році відбудеться у вівторок, 27 жовтня, у День української писемності та мови. Під час заходу також збиратимуть кошти на проєкт «Дронопад» благодійного фонду «Повернись живим».
Автором цьогорічного тексту став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.
Текст диктанту читатимуть двоє ведучих. Це вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков, а також співачка, громадська діячка й волонтерка Даша Астаф’єва.
Їхні імена в прямому ефірі Українського Радіо оголосила координаторка Радіодиктанту Юлія Шелудько.
Традиційно Радіодиктант транслюватимуть наживо на платформах Суспільного Мовлення. Долучитися до написання зможуть українці в різних країнах світу.
Послухати або подивитися трансляцію можна буде:
- на Українському Радіо та Радіо Культура;
- на YouTube-каналі Українського Радіо;
- на телеканалі, сайті та YouTube-каналі Суспільне Культура;
- у застосунках suspilne.radio та «Дія».
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності у 2025 році відбувся 27 жовтня об 11:00. Авторкою тексту «Треба жити!» стала письменниця Євгенія Кузнєцова, а читала його акторка Наталія Сумська.
Після трансляції текст викликав активне обговорення в соціальних мережах. Частина учасників висловила розчарування прочитанням диктанту.
Переможниця Радіодиктанту 2024 року Христина Гоянюк також розкритикувала текст і його прочитання. Вона назвала текст «дурнуватим» і заявила, що його «недобре прочитано».
Євгенія Кузнєцова відповіла на критику словами: «Це диктант національної єдності. Вас попереджали!». Своєю чергою, Наталія Сумська назвала минулорічний Радіодиктант «уроком зі скоропису».
Переможців Радіодиктанту 2025 року оголосили 27 листопада.
Правильний текст диктанту – тут.
Раніше Суспільне оголосило назву цьогорічного Радіодиктанту національної єдності — «Лист, який не закінчується». Текст для диктанту написав письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.
Радіодиктант національної єдності — 2026: оголошено автора та читців.
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2026 відбудеться 27 жовтня, у День української писемності та мови.