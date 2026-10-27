Радіодиктант національної єдності 2026: коли писатимуть та де слухати трансляцію

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Всеукраїнський радіодиктант національної єдності у 2026 році відбудеться у вівторок, 27 жовтня, у День української писемності та мови. Під час заходу також збиратимуть кошти на проєкт «Дронопад» благодійного фонду «Повернись живим».

Автором цьогорічного тексту став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

Текст диктанту читатимуть двоє ведучих. Це вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков, а також співачка, громадська діячка й волонтерка Даша Астаф’єва.

Їхні імена в прямому ефірі Українського Радіо оголосила координаторка Радіодиктанту Юлія Шелудько.

Традиційно Радіодиктант транслюватимуть наживо на платформах Суспільного Мовлення. Долучитися до написання зможуть українці в різних країнах світу.

Послухати або подивитися трансляцію можна буде:

на Українському Радіо та Радіо Культура;

на YouTube-каналі Українського Радіо;

на телеканалі, сайті та YouTube-каналі Суспільне Культура;

у застосунках suspilne.radio та «Дія».

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності у 2025 році відбувся 27 жовтня об 11:00. Авторкою тексту «Треба жити!» стала письменниця Євгенія Кузнєцова, а читала його акторка Наталія Сумська.

Після трансляції текст викликав активне обговорення в соціальних мережах. Частина учасників висловила розчарування прочитанням диктанту.

Переможниця Радіодиктанту 2024 року Христина Гоянюк також розкритикувала текст і його прочитання. Вона назвала текст «дурнуватим» і заявила, що його «недобре прочитано».

Євгенія Кузнєцова відповіла на критику словами: «Це диктант національної єдності. Вас попереджали!». Своєю чергою, Наталія Сумська назвала минулорічний Радіодиктант «уроком зі скоропису».

Переможців Радіодиктанту 2025 року оголосили 27 листопада.

Правильний текст диктанту – тут.

Раніше Суспільне оголосило назву цьогорічного Радіодиктанту національної єдності — «Лист, який не закінчується». Текст для диктанту написав письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

Радіодиктант національної єдності — 2026: оголошено автора та читців.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2026 відбудеться 27 жовтня, у День української писемності та мови.

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