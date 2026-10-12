Радіодиктант національної єдності — 2026: оголошено автора та читців

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Автором тексту для Радіодиктанту національної єдності у 2026 році став український письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Читатимуть диктант учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астаф’єва.

Їхні імена в прямому ефірі Українського Радіо оголосила координаторка Радіодиктанту Юлія Шелудько.

Артур Дронь — український письменник, автор поетичної збірки «Тут були ми» (2023) та книги прози «Гемінґвей нічого не знає» (2025).

У березні 2022 року Дронь долучився до Збройних сил України та служив у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Він брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. У жовтні 2024 року письменник зазнав важкого поранення та демобілізувався.

У своїх книгах Артур Дронь порушує теми військової служби, пам’яті загиблих героїв і власного досвіду життя в умовах війни.

Письменник пояснив, що текст Радіодиктанту має показати, як українська мова об’єднує людей, водночас залишаючись особистою для кожного.

«Радіодиктант нас щороку об’єднує. Своїм текстом мені хочеться показати, як мова об’єднує всіх, працюючи окремо з кожним. Хочеться, щоб люди писали радіодиктант і відчували, як ми використовуємо однакові слова, але при цьому думаємо кожен про особисте», — поділився Артур Дронь.

Одним із голосів цьогорічного Радіодиктанту стане Артур Пройдаков — учитель української мови та літератури, популяризатор української мови й перший учитель в історії України, який увійшов до десятки найкращих учасників світової премії Global Teacher Prize 2023.

Пройдаков назвав участь у проєкті великою честю та відповідальністю. На його думку, Радіодиктант давно перестав бути лише перевіркою грамотності й перетворився на символ єдності українців у різних куточках світу.

«Читати Радіодиктант для мене велика честь і неймовірна відповідальність. Як учитель української мови та літератури усвідомлюю, що Радіодиктант давно перестав бути просто перевіркою грамотності. Це та урочиста мить, коли тисячі українців у різних містах і країнах одночасно пишуть один текст українською. І це черговий привід зафіксувати важливу річ, що мова справді об’єднує нас», — прокоментував Артур Пройдаков.

Другим читцем стане Даша Астаф’єва — співачка, громадська діячка та волонтерка, яка активно підтримує Збройні сили України. Нині вона також є засновницею книжкового застосунку UnderBooks, що популяризує українську літературу.

Астаф’єва емоційно відреагувала на запрошення долучитися до Радіодиктанту та наголосила на важливості цієї традиції.

«Ця подія для мене, ще один доказ, що мрії збуваються! Дякую, що обрали нас, дякую що повірили. Українці мають мріяти, об’єднуватись, разом тримати стрій та перемагати. Радіодиктант національної єдності — це унікальна традиція, яку має шанувати кожен свідомий українець. Пишемо разом!», — поділилася емоціями Даша Астаф’єва.

Координаторка проєкту Юлія Шелудько пояснила, що дуетне читання стане новацією цьогорічного Радіодиктанту. Організатори сподіваються, що такий формат зацікавить різні аудиторії: і тих, хто стежить за відомими медійними особистостями, і тих, хто хотів почути текст у виконанні педагога.

«Дуетне начитування Радіодиктанту — це дещо нове для нашої аудиторії та для нас самих. Це певний експеримент, яким ми надіємось задовольнити запит слухачів, які орієнтовані на медійну яскраву особистість та тих, хто чекав на педагога-читця. Життя стрімке, тож ми хотіли б додати новації. Дует — одна з них. Ми усвідомлюємо ризики, проте з точки зору драматургії проєкту — це оригінально та цікаво», — розповіла Юлія Шелудько.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у вівторок, 27 жовтня, у День української писемності та мови.

Традиційно захід транслюватимуть наживо на платформах Суспільного Мовлення. Долучитися до написання диктанту можна буде з будь-якого континенту світу.

Трансляція буде доступна:

на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;

на YouTube-каналі Українського Радіо;

на телеканалі, сайті та YouTube-каналі Суспільне Культура;

у застосунках suspilne.radio та «Дія».

Радіодиктант національної єдності став одним із найбільших україномовних флешмобів, який щороку об’єднує українців і всіх, хто цікавиться українською мовою, незалежно від місця проживання.

Цьогоріч під час Всеукраїнського радіодиктанту триватиме збір коштів на проєкт «Дронопад» благодійного фонду «Повернись живим».

Ініціатива спрямована на посилення захисту українського неба та підтримку військових, які протидіють ворожим безпілотникам. Суспільне Мовлення також долучиться до збору в межах партнерства з благодійним фондом.

Минулого року текст Радіодиктанту в прямому ефірі читала акторка театру та кіно Наталія Сумська, а авторкою стала письменниця й перекладачка Євгенія Кузнєцова.

Її текст «Треба жити!» привернув увагу до українських діалектизмів і давніх слів, а також надихнув учасників на флешмоб із використанням регіональної лексики.

Загалом у 2025 році на перевірку надіслали понад 11 200 текстів. Більшість учасників скористалися електронною поштою, однак організатори отримували й паперові листи, зокрема з Італії, США та Бельгії.

Підготуватися до Радіодиктанту можна за допомогою програми Українського Радіо «Радіодиктант без помилок», другий сезон якої вийшов улітку.

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