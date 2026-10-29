Радіодиктант національної єдності 2026: оприлюднено повний текст

27 жовтня українці писали Радіодиктант національної єдності. «Суспільне» оприлюднило повний текст диктанту під назвою «Лист, який не закінчується», автором якого цього року став письменник і ветеран війни Артур Дронь.

Традиційно Радіодиктант проводять у День української писемності та мови. Цьогоріч текст читали вчитель Артур Пройдаков і громадська діячка та співачка Даша Астаф’єва.

Результати Радіодиктанту стануть відомі не раніше ніж через місяць — після того, як роботи перевірить експертна комісія.

Повний текст Радіодиктанту національної єдності — «Лист, який не закінчується»

Дозволиш написати листом? Виводити літери ручкою, чути шурхіт паперу, залишити чорнильний слід на пальцях — вічна романтика! Мова направду не знає меж: пишеш крізь пів хвилини й доби, держкордони й блокпости... Складаєш букви в абзаци, як різьбяр відшліфовуючи кожну деталь, а потім — слова мандрують часом.

Деколи вони схожі на нас: сходяться разом курйозно, але стають нерозлучними. Наприклад, люди кажуть: «міцно любити». Уяви собі! Не «дуже», не «гіперсильно». Любити міцно. Ніби тримати за руку. Довго-довго обіймати. А інколи — прокидатися зранку і не знаходити поряд, але хоч-не-хоч розслонити штори в кімнаті чи розстібнути зеесушного спальника в бліндажі. Це також про міцну любов. Може, навіть найміцнішу. Коли в теперішньому страшно, мова захищає нас — і то не впівсили, а намагаючись сконструювати майбутнє. Подивись: заховалося слово «останній». Кожна зустріч відтепер крайня, навіть коли це суперечить правилам слововживання. Бо завжди буде наступна. Бо наша зустріч важливіша за будь-які правила.

І найголовніше: мова не тільки для всіх, а й для кожного. Якби навіть ці слова лунали різними голосами, а мільйон людей водночас записували їх, кожен думав би про когось особливого. Я — про тебе.

Ми зустрінемось попри всі правила. Вір мені міцно! Якщо мова непідвладна часопростору, то і лист цей не закінчується ніде й ніколи.

Я люблю тебе. Так є завжди.

У вівторок, 27 жовтня, з нагоди Дня української писемності та мовивідбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. До мовного флешмобу приєдналися відомі українські актори, співаки, телеведучі та інші представники культури й шоу-бізнесу. Знаменитості поділилися світлинами та відео, на яких показали, як писали диктант.

27 жовтня в Україні відзначають День української писемності та мови. За роки повномасштабної війни українська стала помітнішою в повсякденному спілкуванні, освіті, медіа та цифровому просторі. Водночас мовні звички змінюються нерівномірно: якщо українськомовного контенту в соціальних мережах стає більше, то в родинному спілкуванні та окремих регіонах перехід на державну мову відбувається поступово.

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