Радник Меланії Трамп розкрив деталі гуманітарної операції в Олешках

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На реалізацію всіх запланованих заходів гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках знадобиться від 5 до 7 днів після набрання чинності режимом припинення вогню 29 жовтня. Про це повідомив головний радник першої леді США Марк Бекмен.

Операція передбачає масштабні гуманітарні зусилля, зокрема надання допомоги місцевим мешканцям та подальші етапи щодо возз'єднання дітей із їхніми родинами. Перебіг місії фіксуватиме американська медіакомпанія Newsmax, чиї журналісти виступатимуть як нейтральні спостерігачі й документіватимуть процес за допомогою фото-, відео- та аудіозаписів. За словами Бекмена, це стане додатковим запобіжником для забезпечення безпечного пересування цивільного населення.

Джерело: головний радник першої леді США Марк Бекмен в інтерв'ю «Укрінформу».

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