Радника Сокільників звільнили після переписки із забудовником

Радника голови Сокільників Андрія Свищо звільнили після скандалу з перепискою із забудовником Романом Городечним просто під час сесії Львівської районної ради. Розпорядження про звільнення підписали 30 вересня — наступного дня після того, як у мережі з’явилися фото цієї переписки.

Про звільнення Андрія Свищо 8 жовтня повідомив журналіст Андрій Дрозда у Telegram-каналі «П’ємонт». За його словами, радника звільнили вже наступного дня після засідання Львівської районної ради, де його сфотографували під час листування із забудовником Романом Городечним. «Нещодавно я розповідав, як радника голови Сокільників Андрія Свищо під час засідання районної ради впіймали на переписці із забудовником Городечним. Виявилося, що вже наступного дня, 30 вересня, Свища звільнили з посади радника голови села», — написав Дрозда.

Саме 29 вересня відбулося засідання Львівської районної ради. Під час сесії Андрій Свищо листувався у Telegram із Романом Городечним. Фотографії переписки зробили мешканці громади, які були присутні на засіданні. На оприлюднених фото видно, що Свищо запитував у Городечного, чи має той приєднатися до засідання. Також у переписці йшлося про те, щоб «підняти градус» під час сесії.

На цьому засіданні районної ради мали розглянути питання зміни меж Сокільників. Водночас напередодні профільні комісії Львівської районної ради так і не змогли погодити винесення цього питання на розгляд сесії. Роман Городечний має безпосередній інтерес до території, про яку йшлося. Разом із дружиною Юлією він володіє частиною земель, які планують забудувати.

Щонайменше близько 20 гектарів землі, запланованої під забудову, належать Роману та Юлії Городечним, а також пов’язаній із ними компанії «Сокіл-Л». Подружжя також є членами партії «Варта».

Що відомо про Андрія Свищо

Андрію Свищо 47 років. Раніше він очолював «Львівелектротранс». У 2021 році його звільнили з посади директора підприємства на тлі підозри у розтраті бюджетних коштів. Після звільнення Свищо неодноразово намагався через суд поновитися на посаді. Однак ці спроби були безуспішними.

У лютому 2023 року Франківський районний суд Львова закрив провадження у його справі через закінчення строків давності. Згодом Львівський апеляційний суд скасував це рішення та направив справу на повторний розгляд. Останнім часом Свищо працював радником голови Сокільників. Тепер цю посаду він втратив. Розпорядження про його звільнення датоване 30 вересня 2026 року.

Що відбувається із забудовою Сокільників

Скандал із перепискою виник на тлі тривалої суперечки навколо розширення Сокільників. На території поруч із міжнародним аеропортом «Львів» імені Данила Галицького планують масштабну житлову забудову. Проєкт передбачає розширення меж села приблизно на 158 гектарів. На цій території хочуть звести п’ять житлових кварталів. Вони мають розташовуватися фактично впритул до злітної смуги аеропорту.

Навколо цих планів уже кілька років тривають суперечки та судові процеси. Львівська міська рада та місцеві мешканці оскаржують затвердження оновленого генерального плану Сокільників. Окремо правоохоронці розслідують можливу незаконну зміну меж села. Поліція також перевіряє можливу причетність посадовців Сокільницької сільської ради до ухвалення відповідних рішень.

Ще одним важливим питанням залишається майбутнє території біля аеропорту. 24 квітня Львівська обласна військова адміністрація підписала меморандум із Міжнародним аеропортом «Львів» та Сокільницькою громадою. Документ мав допомогти врегулювати ситуацію із запланованою житловою забудовою в приаеродромній зоні. Також йшлося про резервування земель, які можуть знадобитися аеропорту для майбутнього розширення.

Таким чином, звільнення Андрія Свищо сталося на тлі чергового загострення дискусії навколо забудови Сокільників. При цьому сам факт звільнення наступного дня після появи фото переписки привернув додаткову увагу до ситуації.

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