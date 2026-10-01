Рахункова палата перевірила 21,6 трлн грн державних коштів за 30 років

Із 1996 року Рахункова палата контролює використання державних коштів в Україні. За три десятиліття її аудитори перевірили, як використали загалом 21,6 трлн грн. За підсумками роботи установа виявила порушень і розтрат на 1,33 трлн грн. Ця сума охоплює результати перевірок за весь період діяльності Рахункової палати. За цей час аудитори:

затвердили 2453 аудиторські звіти;

охопили перевірками 17 466 об’єктів;

перевірили використання державних коштів на 21,6 трлн грн.

Ці показники Рахункова палата оприлюднила у звіті до свого 30-річчя. Водночас сума виявлених порушень не означає, що всі ці кошти були безпосередньо викрадені. Вона охоплює порушення та розтрати, зафіксовані під час аудиту. Для встановлення конкретних фактів привласнення коштів і відповідальності за них потрібні окремі розслідування та відповідні рішення компетентних органів.

На що аудитори звертають увагу зараз

За словами голови Рахункової палати Ольги Піщанської, нині установа зосереджується на перевірках у кількох важливих сферах. Серед них — оборонні витрати, відбудова інфраструктури та прозорість використання міжнародної допомоги. Контроль за оборонними коштами має особливе значення в умовах повномасштабної війни. Аудитори перевіряють, як використовують державні ресурси, зокрема під час закупівель для потреб Збройних сил України.

Не менш важливий напрям — відновлення пошкодженої інфраструктури. Перевірки мають допомогти встановити, чи використовують виділені гроші за призначенням і чи відповідають витрати поставленим завданням. Окрему увагу приділяють міжнародній допомозі. Йдеться про прозорість використання ресурсів, які Україна отримує від партнерів, і контроль за тим, як ці кошти спрямовують на визначені потреби.

Які перевірки визначили пріоритетними у 2025–2026 роках

У 2025–2026 роках Рахункова палата визначила два ключові контрольні заходи за результатами внутрішніх конкурсів. Перший — аудит того, як проводять оборонні закупівлі для тилового забезпечення Збройних сил України. Така перевірка стосується використання коштів на забезпечення армії та дотримання встановлених правил закупівель.

Другий — комплексний фінансовий аудит Бучанської міської територіальної громади. Він має охопити використання фінансових ресурсів громади та допомогти оцінити, наскільки належно ними розпоряджалися. Крім того, у жовтні аудитори перевірили фінансову діяльність Державного бюро розслідувань за 2025 рік.

Рахункова палата наголошує на важливості незалежного контролю за державними фінансами. Такі перевірки дають змогу виявляти порушення, оцінювати ефективність використання бюджетних коштів і визначати сфери, де потрібен посилений контроль. Про це свідчать підсумкові дані діяльності інституції.

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