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19 листопада православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам’ять пророка Авдія — одного з найменших старозавітних пророків, чия книга є найкоротшою в Біблії. Також цього дня згадують мученика Варлаама, який під час римських гонінь зберіг вірність Христу та віддав за свою віру життя.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого пророка Авдія

Пророк Авдій жив приблизно у IX столітті до нашої ери і є автором найкоротшої книги в Старому Завіті – лише 21 вірш. Незважаючи на стислість, його пророцтво має чітке послання: Бог не залишає безкарним гордість і насилля, і народи, що знущалися зі скривджених, зазнають справедливої відплати. За церковним переказом, Авдій жив при дворі царя Ахава і таємно захищав переслідуваних пророків, переховуючи їх у печерах і забезпечуючи їжею з власних запасів. Скромна і непомітна служба – але в очах Церкви не менш важлива за гучні подвиги.

Поряд із пророком 19 листопада церква вшановує мученика Варлаама – христи­янина, страченого в часи римських гонінь за відмову зректися своєї віри. За переказом, катувальники примусили його тримати над жертовним вогнем розжарені вугілля у відкритій долоні, сподіваючись, що він впустить їх – і тим самим принесе жертву ідолам. Варлаам не розтиснув руки й помер, так і не зрадивши Христа. Цей образ стійкості духу над тілесним болем надихав отців Церкви: святитель Василій Великий присвятив йому окрему проповідь.

У народі 19 листопада носить назву Авдіїв день – або «Авдій-турботливець». Вважалося, що це ідеальний час для клопотів про дім і родину: перевірити запаси, полагодити те, що потребує ремонту, подбати про тепло і лад в оселі перед великими зимовими морозами.

Молитви дня

До пророка Авдія та мученика Варлаама звертаються з проханням про мир у родині, мужність і захист від негараздів. Вдома до них можна звернутися і власними щирими словами:

О, святий пророче Божий Авдіє! Ти, що мужньо зберіг віру в часи лихоліття і став захисником для гнаних пророків, молимо тебе: випроси у Всевишнього для нас, грішних, укріплення у вірі та допомогу в годину випробувань. Захисти наші домівки від усякого зла, подай мир і злагоду нашим сім’ям, навчи нас творити добро і бути милосердними. Нехай твоїми молитвами Господь просвітить наш розум і наставить на шлях спасіння.

Амінь.



Народні вірування та прикмети

Авдіїв день вважався в народі часом тихих і корисних справ: не гучних починань, а дбайливої турботи про те, що вже є. Господарі перевіряли зимові запаси і стан хліва, господині впорядковували дім. Вважалося, що людина, яка провела цей день у праці і спокої, матиме добробут і здоров'я протягом усієї зими.

Якщо цього дня сильно дме вітер – це віщувало довгі та потужні зимові холоди.

Якщо йде сніг, то наступного літа буде великий урожай.

На Авдія Радетеля не можна було залишати будинок і подвір'я неприбраним, оскільки пророк шанувався як захисник дому.

Якщо сонце сходить яскраво-червоне – чекайте снігопаду.

Ясне і тихе небо вдень – морози вдарять швидко і протримаються довго.

Хмарно і вітряно – зима буде непостійною, з частими відлигами.

Іній на гілках уранці – зима стоятиме довго, весна запізниться.

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