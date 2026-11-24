У середу, 25 листопада 2026 року, Православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам’ять священномучеників Климента, єпископа Римського, та Петра, архієпископа Александрійського. Обидва святі постраждали за християнську віру й відмовилися зректися своїх переконань. Цього дня віряни згадують їхній подвиг, моляться про захист, здоров’я рідних і духовну стійкість.

Климент Римський — один із ранніх християнських святих. За церковним переказом, він був четвертим єпископом Риму та належав до кола сімдесяти апостолів. Також його пов’язують із апостолами Петром і Павлом. Климент присвятив життя проповідуванню християнства. Він розповідав людям про Христа, підтримував вірян і закликав їх не зрікатися своєї віри. Через це зазнав переслідувань з боку римської влади.

За переказами, за наказом імператора Траяна Климента відправили на каторгу до каменоломень поблизу Херсонеса, на території сучасного Криму. Навіть там він продовжував проповідувати. Згодом святого стратили: його кинули в море з якорем на шиї. Ім’я Климента пов’язане й з історією Києва. За церковною традицією, частина його мощей зберігалася в Десятинній церкві, а згодом — у Києво-Печерській лаврі. Тому пам’ять про цього святого має особливе значення і для української християнської традиції.

День пам’яті священномученика Петра, архієпископа Александрійського

Також 25 листопада церква вшановує Петра Александрійського. Він був архієпископом Александрії наприкінці III — на початку IV століття, коли християни зазнавали жорстоких переслідувань. Петро не зрікся віри та продовжував підтримувати свою паству навіть у небезпечні часи. Він також виступав проти вчень, які вважав помилковими, і захищав християнське віровчення.

У 311 році Петра стратили за наказом римської влади. Церква вшановує його як священномученика — людину, яка прийняла смерть за віру. Климент і Петро стали прикладом відданості християнству. Їхня історія нагадує про мужність, вірність своїм переконанням і готовність допомагати іншим навіть у найважчі часи.

Традиції та молитви 25 листопада

У цей день віряни можуть відвідати храм, помолитися та згадати життєвий подвиг священномучеників. До святих Климента й Петра звертаються з проханнями про духовну силу, витримку у випробуваннях, захист родини та здоров’я близьких.

Окремої загальноцерковної традиції, пов’язаної саме з цим днем, немає. Водночас у народі 25 листопада пов’язували з підготовкою до зими та спостереженнями за погодою.

Народні прикмети на 25 листопада

У народному календарі цей день пов’язували з погодою та наближенням зими. За природними явищами намагалися передбачити, якими будуть наступні місяці. Серед прикмет були такі:

Якщо 25 листопада ясна погода — чекали на сильні морози.

Якщо на річках уже став лід, вірили, що він протримається до весни.

Якщо цього дня йде сніг — літо, за повір’ями, буде дощовим.

Північний вітер вважали ознакою швидкого похолодання.

Ці прикмети є частиною народної традиції, а не науковим прогнозом погоди.

Що не можна робити 25 листопада

25 листопада припадає на Різдвяний піст. Тому віряни, які його дотримуються, мають зважати на правила постування. У середу зазвичай утримуються від м’яса, молочних продуктів та яєць. У народних звичаях також радили цього дня:

не сваритися та не ображати близьких;

не відмовляти в допомозі тим, хто її потребує;

не позичати гроші та не давати в борг;

не нарікати на холод і негоду.

Ці заборони належать до народних повір’їв. Головний духовний зміст дня — молитва, добрі вчинки, підтримка близьких і пам’ять про святих.

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