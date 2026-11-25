26 листопада Православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам’ять преподобного Аліпія Стовпника. Він був одним із найвідоміших ранньохристиянських аскетів і провів 53 роки в безперервній молитві просто неба, стоячи на кам’яному стовпі. Святий не залишив свого місця навіть тоді, коли через фізичну слабкість уже не міг стояти.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Аліпія Стовпника

Аліпій народився близько 522 року в Адріанополі у благочестивій родині. Рано залишившись без батька, він виховувався при церкві, де його взяв під опіку місцевий єпископ Феодор. Там хлопець здобув духовну освіту і згодом став дияконом. Та церковне служіння в місті не задовольняло його жагу до усамітнення та молитви.

Аліпій оселився на занедбаному язичницькому кладовищі за містом. Там він збудував невеличку церкву на честь великомучениці Євфимії – і зійшов на кам'яний стовп. Те, що мало бути тимчасовим аскетичним досвідом, перетворилося на 53 роки безперервного подвигу. Спека і мороз, дощ і вітер – святий залишався на стовпі у будь-яку погоду, молячись за всіх, хто приходив до нього. Паломники з різних куточків приносили йому їжу і воду, ділилися своїми бідами, а він зцілював хворих і наставляв на молитву.

Коли під кінець довгого життя ноги відмовили Аліпію і він більше не міг стояти, святий продовжував подвиг лежачи на боці – і так провів останні чотирнадцять років до своєї смерті в 640 році у віці 118 років. Навколо його стовпа ще за життя постали чоловічий і жіночий монастирі. До Аліпія звертаються з молитвами про зцілення хвороб ніг і суглобів – бо він знав, що означає терпіти і не відступати.

Молитви дня

До преподобного Аліпія Стовпника звертаються з проханням про зміцнення духу, терпіння у випробуваннях та зцілення від хвороб ніг і суглобів:

О, преподобний отче Аліпіє, світильнику віри та незламний стовпнику! До тебе прибігаємо з вірою і молимо тебе: виблагай у Христа Бога прощення гріхів наших і допоможи нам подолати спокуси світу. Як ти терпів спеку та мороз на стовпі, так і нам подай терпіння у скорботах. Зціли наші недуги душевні й тілесні та навчи нас істинному шляху спасіння. Моли Бога за нас, щоб ми могли жити у мирі та благочесті.

Амінь.



Народні вірування та прикмети

У народній традиції 26 листопада вважався днем розрахунку боргів і турботи про дім перед зимою. Прийнято було повернути все позичене, перевірити запаси та підготувати теплі речі для всіх членів родини. Вважалося, що людина, яка увійшла в зиму без боргів і в теплі, матиме добробут до весни.

Прикмети 26 листопада передбачали, якою буде решта зими і наступне літо: