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Українська реперка alyona alyona розповіла про зміни у своєму тілі та самопочутті після операції зі шунтування шлунка. Артистка вже помічає перші фізичні результати, однак найбільше її здивувало постійне відчуття холоду.

Виконавиця опублікувала нове відео, у якому поділилася спостереженнями після хірургічного втручання. За її словами, частину змін, про які попереджали раніше, вона вже відчуває, тоді як інші поки не проявилися.

«Продовжую ділитися з вами своїми спостереженнями після шунтування. Деякі зміни я вже відчуваю, а деяких, про які мене попереджали, поки немає. Найбільше здивувало те, що я тепер постійно мерзну», – розповіла реперка.

Також alyona alyona зазначила, що поступово починає помічати зміни у власному тілі. Водночас артистка поки не уточнила, про які саме зовнішні зміни йдеться.

«А ще я вже потроху помічаю, як змінюється моє тіло», – додала виконавиця.

Наприкінці допису співачка звернулася до підписників, які також проходили через подібне хірургічне втручання, та запропонувала їм поділитися власним досвідом у коментарях.

Про це повідомляється із посиланням на Instagram співачки.

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