Репертуар листопада Одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяного

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Мелодрами і трагіфарси, мюзикли і рок-опери, музичні комедії і оперети — Одеський театр музкомедії запрошує з 5 листопада на малу і основну сцени.

На одеситів і гостей міста чекають вистави, за якими встигли скучити, і незмінні глядацькі фаворити:

• мелодрама «Два кольори однієї долі» — 5 листопада о 18:00 на Сцені «на висоті»;

• мюзикли «Гуцулка Ксеня» (6 листопада о 18:00), «Мольєр» (7 і 28 листопада о 16:00), «Ханум» (14 листопада о 16:00), «У джазі тільки дівчата» (21 листопада о 16:00), «Канкан» (29 листопада о 16:00);

• рок-опера «Ромео і Джульєтта» — 8 листопада о 16:00;

• філософська комедійна драма «Децима» — 12 листопада о 18:00 на Сцені «на висоті»;

• музичні комедії «За двома зайцями» (13 листопада о 18:00), «Брехуха» (22 листопада о 16:00);

• оперети «Принцеса цирку» (15 листопада о 16:00), «Очарований Боккаччо» (20 листопада о 18:00), «Божевільна родина» (27 листопада о 18:00);

• трагіфарс «Саме там, саме тоді» — 19 листопада о 18:00 на Сцені «на висоті».

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Квитки: muzkomediya.com

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