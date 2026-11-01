Ретроградні планети у листопаді 2026 року: найкращі та найгірші дні місяця

Якщо жовтень вимагав систематизації та глибоких внутрішніх трансформацій, то листопад 2026 року стає місяцем остаточного підбиття підсумків, фінансової обачності та закриття річних циклів. Космічні енергії спонукають уповільнити зовнішню експансію, аби ретельно перевірити надійність внутрішніх опор, фінансових стратегій та особистих домовленостей.

Листопад — це період, коли осінній ритм остаточно поступається місцем глибокому аналізу та підготовці до зимового періоду. На перший план виходить здатність критично переглянути свої ресурси, звільнитися від застарілих прив'язок та підготувати підґрунтя для нових рішень.

Що таке ретроградний рух планет

Ретроградність — це астрономічна ілюзія, коли з Землі здається, що планета рухається назад через різницю у швидкості обертання по орбітах навколо Сонця. Астрологи трактують цей час як період ревізії, коли енергія планет спрямована на закриття старих боргів і завершення розпочатого, а не на штурм нових вершин.

Головні астрологічні події листопада 2026

У листопаді астрологічна картина стає значно насиченішою через збереження та розворот фаз декількох ключових планет. Головними подіями місяця є активна ретроградна фаза Меркурія та Венери, що вимагатиме особливої уваги до сфери спілкування, торгівлі та стосунків, а також розворот Сатурна до прямого руху, що відкриє шлях до реалізації давніх планів.

Венера: Переоцінка стосунків та фінансів

Період дії розвертається у ретроградну фазу з початку листопада 2026 року з глибокою емоційною та фінансовою інтенсивністю. Зворотний рух Венери спонукає до перегляду особистих взаємин, коригування сімейного бюджету та відмови від імпульсивних витрат. Цей час вимагає дипломатичності, повернення до давніх партнерських угод та зміцнення довіри у союзах.

Меркурій: Уповільнення та ретельна перевірка

Період дії проходить у ретроградній фазі протягом першої та другої декад листопада 2026 року з високою інформаційною інтенсивністю. У цей час варто уповільнити темп у справах, пов'язаних із документами, договорами та поїздками. Цей період найкраще використати для виправлення помилок, перечитування угод, повернення до незавершеного навчання та впорядкування архівів.

Сатурн: Завершення ретро-фази та вивільнення сили

Період дії припадає на середину листопада 2026 року, коли планета повертається до прямого руху. Це значущий астрологічний момент, який знімає довготривалі гальмування у сфері системного бізнесу, довгострокового планування та дисциплінарних питань. З'являється чітке бачення перспектив і сила для реалізації масштабних задумів.

Уран, Нептун та Плутон: Продовження системної ревізії

Уран та Нептун продовжують свій ретроградний рух протягом усього листопада з фоновою, фундаментальною інтенсивністю. Уран стимулює відмову від застарілих стереотипів у мисленні, Нептун сприяє глибокій творчій праці та позбавленню від ілюзій, тоді як Плутон у директному русі підтримує трансформаційні процеси.

Юпітер та Марс: Опора для реальних дій

Юпітер та Марс залишаються у директній фазі протягом усього листопада, забезпечуючи високу витривалість, цілеспрямованість та енергію. Їхній прямий рух створює необхідний баланс, допомагаючи зберігати продуктивність, розширювати професійні горизонти та втілювати практичні завдання навіть у періоди уповільнення інших планет.

Астрологічний вплив на життя, кар’єру та стосунки у листопаді

У повсякденному житті листопадова комбінація планетних енергій закликає до виваженості та обачності. У кар’єрі листопад сприяє завершенню поточних завдань, інвентаризації ресурсів та аудиту, тоді як із підписанням нових глобальних угод під час ретро-Меркурія варто зачекати. У стосунках фаза ретро-Венери спонукає до щирого діалогу, вирішення давніх конфліктів та зближення на основі спільних цінностей.

Рекомендації на листопад 2026

Уникайте поспіху та ретельно перевіряйте будь-яку інформацію й фінансові папери, особливо у першій половині місяця. Приділіть увагу зміцненню стосунків і не приймайте необачних рішень під впливом тимчасових емоцій. Використовуйте енергію розвороту Сатурна в середині листопада для рішучих кроків у реорганізації своєї діяльності. Зберігайте самодисципліну, дотримуйтесь обіцянок та спирайтеся на перевірені факти у всіх сферах життя.

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