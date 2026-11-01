Ретроградний Меркурій у листопаді 2026: астрологічний прогноз та сприятливі дні

У листопаді 2026 року ми перебуваємо у самому центрі важливого астрологічного рубежу осені — триває третій, заключний період ретроградності Меркурія у цьому році. Перша половина місяця вимагає особливої уваги до деталей, адже планета комунікацій та технологій рухається у зворотний бік, і лише наприкінці листопада ми повернемося до звичного темпу та чистого руху.

Ключові дати ретроградного Меркурія у 2026 році

* Перший період уже минув навесні з 25-26 лютого по 20 березня у знаку Риб.

* Другий період повністю завершився влітку: розворот тривав із 29 червня по 23 липня у знаку Рака, а вихід із тіньової зони остаточно фінішував 7-8 серпня.

* Третій період розпочався 24 жовтня і триватиме до 13 листопада у знаку Скорпіона, після чого планета виходитиме з тіньової фази до кінця місяця.

Основна фаза ретро-руху та чого чекати у листопаді

Перші дві декади листопада 2026 року, а саме період з 1 по 13 листопада, проходять під прямим впливом ретроградного Меркурія у знаку Скорпіона. У цей час процеси, пов'язані з комунікацією, оформленням документів, придбанням техніки та поїздками, можуть гальмуватися або вимагати додаткових перевірок і виправлення давніх помилок. Це період під підвищеним контролем у сфері фінансів, спільних ресурсів, підписання угод та ведення важливих переговорів.

Починаючи з 14 листопада, Меркурій розвертається у прямий рух, проте до кінця місяця зберігатиметься тіньова фаза. Поступово відновлюватиметься чіткість у справах, зникатимуть затримки, і остання декада листопада стане найкращим часом для реалізації оновлених планів та підписання перевірених угод.

Вплив ретроградного Меркурія на комунікацію, техніку та особисті рішення

З'являється ймовірність непорозумінь в інформаційному полі, можливі затримки в узгодженні документів, скасування або перенесення важливих зустрічей та повернення до давніх неприємних розмов.

Спостерігаються можливі збої у роботі техніки, електроніки та засобів зв'язку, тому у першій половині листопада не рекомендується купувати нові дороговартісні гаджети чи автомобілі.

Виникають ризики затримок у транспортному сполученні, зміни розкладів поїздок та потреби у більш ретельній перевірці будь-яких логістичних маршрутів і бронювань.

Листопад 2026 року — це місяць глибокого аналізу, підбиття підсумків та перевірки зробленого. Якщо перші тижні листопада варто присвятити виваженості, відмові від поспішних угод та ретельному коригуванню поточних проєктів, то наприкінці місяця можна сміливо повертатися до активної зовнішньої діяльності та нових починань.

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