Резерв+ поновив оформлення відстрочок від мобілізації для всіх категорій

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Міністерство оборони України відновило доступ до послуги оформлення відстрочок від мобілізації в застосунку «Резерв+». Сервіс знову працює в штатному режимі з понеділка, 26 жовтня.

Відновлення торкнулося послуг, пов’язаних із наявністю дітей, доглядом за близькими та статусом родини захисника чи захисниці. У відомстві пояснили, що тимчасові обмеження були спричинені проведенням планових технічних робіт у системах Міністерства юстиції, які наразі повністю завершено, відтак усі сервіси в застосунку функціонують без збоїв.

Джерело: Міністерство оборони України.

Із 23 жовтня о 22:00 у застосунку «Резерв+» тимчасово не можна було оформити деякі відстрочки через планові технічні роботи в системах Мін’юсту.

Раніше у застосунку «Резерв+» знову можна було оформити відстрочки, пов’язані з інвалідністю. Йдеться про випадки, коли інвалідність стосується самого військовозобов’язаного, його дитини або батьків. Роботу сервісу відновили після завершення технічних робіт у системах Мінсоцполітики.

У роботі застосунку «Резерв+» 28 вересня стався технічний збій. Частина користувачів не може завантажити сервіс та переглянути свої військово-облікові дані.

Вчителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації безпосередньо через застосунок «Резерв+». Система автоматично перевіряє необхідні дані.

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