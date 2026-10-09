Резервне живлення для насосів Київводоканал отримає лише у 2027 році

ПрАТ «Київводоканал» уклало низку угод на загальну суму 615,64 млн грн для облаштування резервних джерел живлення насосних станцій. Договори підписали з 18 до 21 вересня, про що свідчать дані системи «Прозорро».

Роботи передбачені на 13 насосних водопровідних і каналізаційних станціях, розташованих у різних районах столиці. Згідно з інформацією в системі «Прозорро», у всіх випадках завершити роботи планують до 27 березня 2027 року — наприкінці опалювального сезону.

Всі документи стосовно цих контрактів приховано як конфіденційні. Тобто жодних даних про кошториси немає.

Публічними є лише документи про зміни до угод, якими визначено авансову оплату на цей рік у розмірі 30% від вартості підрядів. Тут вказано, рішення про виплату авансів було прийнято Департаментом житлово-комунальної інфраструктури КМДА 29 вересня 2026 року.

Всі підряди без конкуренції віддали ТОВ “Фасад-сервіс-буд” з Броварів. Директором і засновником вказаний Василь Щербук з села Свинарі Харківської області.

За даними джерела «Наших грошей», «Фасад-сервіс-буд» може бути пов’язане з групою братів Кізіменків. Матфей Кізіменко очолює ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Давід Кізіменко був засновником відомої фірми «Укрбуд-Проект-Реконструкція». Їхня мати Алла Кізіменко була засновницею ТОВ «Хозхімсервіс», яке нині покаране Антимонопольним комітетом за змову на торгах і не може брати участі в тендерах.