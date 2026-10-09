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Резервне живлення для насосів Київводоканал отримає лише у 2027 році

UA NEWS 09 Жовтня 2026 11:07
Резервне живлення для насосів Київводоканал отримає лише у 2027 році

ПрАТ «Київводоканал» уклало низку угод на загальну суму 615,64 млн грн для облаштування резервних джерел живлення насосних станцій. Договори підписали з 18 до 21 вересня, про що свідчать дані системи «Прозорро».

Роботи передбачені на 13 насосних водопровідних і каналізаційних станціях, розташованих у різних районах столиці. Згідно з інформацією в системі «Прозорро», у всіх випадках завершити роботи планують до 27 березня 2027 року — наприкінці опалювального сезону.

Всі документи стосовно цих контрактів приховано як конфіденційні. Тобто жодних даних про кошториси немає.

Публічними є лише документи про зміни до угод, якими визначено авансову оплату на цей рік у розмірі 30% від вартості підрядів. Тут вказано, рішення про виплату авансів було прийнято Департаментом житлово-комунальної інфраструктури КМДА 29 вересня 2026 року.

Всі підряди без конкуренції віддали ТОВ “Фасад-сервіс-буд” з Броварів. Директором і засновником вказаний Василь Щербук з села Свинарі Харківської області.

За даними джерела «Наших грошей», «Фасад-сервіс-буд» може бути пов’язане з групою братів Кізіменків. Матфей Кізіменко очолює ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Давід Кізіменко був засновником відомої фірми «Укрбуд-Проект-Реконструкція». Їхня мати Алла Кізіменко була засновницею ТОВ «Хозхімсервіс», яке нині покаране Антимонопольним комітетом за змову на торгах і не може брати участі в тендерах.

«Укрбуд-Проект-Реконструкція» раніше сама отримувала підряди «Київводоканалу» на 424 млн грн. Фірма також має підряд від КП «Бучасервіс» на будівництво водопровідної мережі у Бучанській громаді за 388,33 млн грн. Того ж місяця «Фасад-сервіс-буд» напряму отримала від «Бучасервісу» підряд на 2,96 млн грн на ремонт системи відведення стічних вод комунальної власності на вулиці Яблунській.

«Укрбуд-Проект-Реконструкція» та «Фасад-сервіс-буд» зареєстровані на одній вулиці у Броварах, але в різних офісах – по Київській, 135, оф.1 і Київській, 261а, оф. 1 відповідно.

«Укрбуд-Проект-Реконструкція» та «Фасад-сервіс-буд» зареєстровані на одній вулиці у Броварах, але в різних офісах – по Київській, 135, оф.1 і Київській, 261а, оф. 1 відповідно. Також у цих фірм є спільний працівник – Андрій Серховець.

За даними Clarity-project, «Фасад-сервіс-буд» у попередні роки отримував через «Прозорро» незначні підряди розміром в десятки-сотні тисяч гривень. Йшлось про ремонти фасадів в Академії наук чи миття вікон у Верховній Раді.

За даними Youcontrol, річна виручка фірми знаходилась на рівні сотень тисяч гривень на рік.

Все змінилось у червні 2026 року. Тоді «Фасад-сервіс-буд» без тендерів отримав вісім підрядів вартістю 124,55 млн грн на реконструкцію каналізаційних станцій і очисних споруд у Броварському районі.

Це були підряди від Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яку на той момент очолював Микола Калашник. У липні Калашника було призначено міністром інфраструктури, яке відповідає на роздачу інфраструктурних будівельних підрядів. Керівником КОДА з кінця липня є Тимур Ткаченко, колишній керівники Київської військової держадміністрації.

І от зараз «Фасад-сервіс-буд» також без тендерів отримав інфраструктурні підряди «Київводоканалу» ще на 616 млн грн, що є абсолютним рекордом в історії компанії з Броварів.

Про це йдеться в матеріалі Наші гроші.

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