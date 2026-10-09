Резервне живлення для насосів Київводоканал отримає лише у 2027 році
«Укрбуд-Проект-Реконструкція» раніше сама отримувала підряди «Київводоканалу» на 424 млн грн. Фірма також має підряд від КП «Бучасервіс» на будівництво водопровідної мережі у Бучанській громаді за 388,33 млн грн. Того ж місяця «Фасад-сервіс-буд» напряму отримала від «Бучасервісу» підряд на 2,96 млн грн на ремонт системи відведення стічних вод комунальної власності на вулиці Яблунській.
«Укрбуд-Проект-Реконструкція» та «Фасад-сервіс-буд» зареєстровані на одній вулиці у Броварах, але в різних офісах – по Київській, 135, оф.1 і Київській, 261а, оф. 1 відповідно.
«Укрбуд-Проект-Реконструкція» та «Фасад-сервіс-буд» зареєстровані на одній вулиці у Броварах, але в різних офісах – по Київській, 135, оф.1 і Київській, 261а, оф. 1 відповідно. Також у цих фірм є спільний працівник – Андрій Серховець.
За даними Clarity-project, «Фасад-сервіс-буд» у попередні роки отримував через «Прозорро» незначні підряди розміром в десятки-сотні тисяч гривень. Йшлось про ремонти фасадів в Академії наук чи миття вікон у Верховній Раді.
За даними Youcontrol, річна виручка фірми знаходилась на рівні сотень тисяч гривень на рік.
Все змінилось у червні 2026 року. Тоді «Фасад-сервіс-буд» без тендерів отримав вісім підрядів вартістю 124,55 млн грн на реконструкцію каналізаційних станцій і очисних споруд у Броварському районі.
Це були підряди від Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яку на той момент очолював Микола Калашник. У липні Калашника було призначено міністром інфраструктури, яке відповідає на роздачу інфраструктурних будівельних підрядів. Керівником КОДА з кінця липня є Тимур Ткаченко, колишній керівники Київської військової держадміністрації.
І от зараз «Фасад-сервіс-буд» також без тендерів отримав інфраструктурні підряди «Київводоканалу» ще на 616 млн грн, що є абсолютним рекордом в історії компанії з Броварів.
Про це йдеться в матеріалі Наші гроші.
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