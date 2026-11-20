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Український режисер кіно, телебачення і театру Олександр Жеребко розповів про силове затримання представниками ТЦК у Києві, після якого, за його словами, він отримав повторний перелом руки. Чоловік стверджує, що майже дві доби перебував у Голосіївському ТЦК без належної медичної допомоги, а згодом переніс операцію та витратив 87 600 гривень на металеві конструкції для фіксації кістки.

Як розповів Жеребко «Спецкору», інцидент стався 25 жовтня 2026 року. Він їхав тролейбусом №40 на театральну репетицію, коли поблизу Протасового Яру транспорт зупинила група оповіщення ТЦК.

Режисер стверджує, що вийшов із тролейбуса та на прохання представників військкомату почав показувати документи. Він хотів пояснити, що має серйозну травму руки, отриману роком раніше після падіння з п'ятиметрової драбини на знімальному майданчику. Тоді лікарі встановили в його плечову кістку титанову пластину з десятьма гвинтами.

За словами Жеребка, пояснити ситуацію він не встиг: йому заламали руку та силоміць посадили до мікроавтобуса. Під час затримання, як стверджує режисер, він почув хрускіт і відчув сильний біль.

Після цього чоловіка доправили до Голосіївського районного ТЦК та СП. Там, за його словами, він провів майже дві доби в приміщенні, яке називає «кліткою». Упродовж цього часу він нібито неодноразово просив викликати швидку допомогу, показати його хірургу або зробити рентген, однак натомість від нього вимагали пройти військово-лікарську комісію.

Жеребко розповідає, що рука набрякала, синіла, а біль посилювався настільки, що йому допомагали пересуватися та навіть їсти. Зрештою він погодився підписати документи для проходження ВЛК.

Під час медичного огляду одна зі співробітниць звернула увагу на стан його руки та наполягла, що чоловікові спочатку потрібні консультація хірурга й рентген. У результаті Жеребку видали документи для додаткового обстеження. Водночас він стверджує, що перед виходом його змусили написати заяву про відсутність претензій до ТЦК та вручили повістку на 30 жовтня.

Після виходу з ТЦК режисер звернувся до травмпункту, а згодом - до лікаря, який оперував його після попереднього перелому. За словами Жеребка, медик призначив повторне хірургічне втручання зі встановленням двох титанових пластин і додаткового фіксатора біля суглоба.

Вартість металевих конструкцій, за підрахунками режисера, становила 87 600 гривень. Операція вже відбулася, проте попереду на нього чекає тривала реабілітація.

Жеребко також повідомив, що 30 жовтня до ТЦК замість нього прийшов батько з медичними документами та заявою про стан здоров'я сина. Документи зареєстрували, однак питання подальшого проходження ВЛК залишилося відкритим.

Режисер заявив, що побоюється за своє здоров'я та безпеку, і попросив про допомогу. Він також подякував акторці Ользі Сумській за публічну підтримку після інциденту.

Як зазначає «Спецкор», публічної офіційної позиції Голосіївського ТЦК щодо обставин, викладених режисером, наразі немає. Про цей випадок 14 листопада також повідомляло видання «Четверта студія».

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