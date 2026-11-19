0:00 / 0:00

64-річний тренер владикавказького бійцівського клубу «Арс» і колишній президент федерації карате Північної Осетії Геннадій Кадзов, якого обвинувачують у злочинах сексуального характеру щодо неповнолітніх, виїхав із слідчого ізолятора на війну проти України ще до завершення розслідування.

За даними слідства та медіа, фігуранту висунули обвинувачення за десятьма епізодами розпусних дій щодо дівчат віком від 12 до 16 років, а також за одним епізодом дій сексуального характеру з неповнолітньою, молодшою за 16 років. За свідченнями потерпілих, тренер запрошував дівчат на заняття, залишався з ними наодинці, здійснював домагання та погрожував розголошенням інформації в місцевих чатах, якщо вони не мовчатимуть. Після затримання навесні 2026 року частина батьків інших вихованців клубу виступила на захист Кадзова, тоді як потерпілі пройшли перевірку на поліграфі, результати якої, за оцінкою фахівців, підтвердили їхні слова.

Інформація про ймовірний виїзд Кадзова на фронт з’явилася у жовтні 2026 року, коли рідні потерпілих дізналися про його відсутність у СІЗО, а слідчі ухилялися від офіційних коментарів. У рф ухвалене у 2024 році законодавство дозволяє значній частині підозрюваних і обвинувачених у кримінальних справах уникати перебування в СІЗО та подальшого покарання завдяки укладенню контракту з міноборони рф для участі у війні проти України.

Джерело: Свобода (не) за горами.

Колишній волейболіст збірної Росії Олександр Кімеров зник безвісти під час війни проти України. Востаннє на зв’язок він виходив 16 серпня.

Українські військові ліквідували на фронті російського окупанта Костянтина Зарубіна, який раніше займався хокеєм із м'ячем. Він був чемпіоном IX Зимової Спартакіади учнів Росії.

Читай нас у