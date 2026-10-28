рф швидко копіює українські військові інновації на полі бою — військовий аналітик

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Російські війська навчилися оперативно копіювати та адаптувати українські технологічні розробки, починаючи застосовувати аналоги вже за кілька тижнів після їх появи на фронті. Про це заявив аналітик із питань безпеки та доцент Ізмірського економічного університету Ситки Егелі.

За словами експерта, Україна стала світовим взірцем та полігоном для випробування новітніх озброєнь, демонструючи значно вищу гнучкість, ніж рф. Егелі відзначив успіхи Сил оборони у масштабному впровадженні штучного інтелекту, автономних систем наведення, а також наземних робототехнічних комплексів для логістики й евакуації. Водночас аналітик підкреслив, що військово-промисловий прорив України дає приклад іншим регіональним державам у протистоянні противникам із більшим ресурсом.

Джерело: «Укрінформ».

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