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Німецький оборонний концерн Rheinmetall, імовірно, не продовжуватиме проєкт зі створення в Україні заводу з виробництва 155-мм артилерійських снарядів потужністю 250 тисяч одиниць. Причиною називають розвиток власних виробничих потужностей української оборонної промисловості.

«Щодо української сторони, то ми бачимо, що українці у сфері артилерії, особливо в сегменті малого та середнього радіусу дії, зараз багато виробляють самостійно. Вони розбудували ті виробничі потужності, які хотіли мати, власноруч. Саме тому ми, мабуть, не будемо продовжувати реалізацію нашого проєкту щодо заводу в Україні з потужністю 250 тис. снарядів, оскільки з української сторони немає прогресу - вони хочуть робити це самостійно», – сказав Паппергер.

Водночас керівник концерну зазначив, що Rheinmetall може надати Україні необхідне обладнання, аби українська сторона могла самостійно налагодити виробництво артилерійських боєприпасів.

Таким чином, замість реалізації спільного проєкту зі спорудження заводу компанія розглядає можливість технічної підтримки українського виробництва.

Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер під час презентації в межах Capital Markets Day 27 листопада.

Раніше німецький оборонний концерн Rheinmetall поставив Україні першу партію артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, виготовлених на новому заводі компанії «Werk Niedersachsen» в німецькому Унтерлюсі, що у Нижній Саксонії.

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