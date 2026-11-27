У п’ятницю, 27 листопада, стало відомо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall розглядає можливість відмовитися від будівництва в Україні заводу з виробництва артилерійських боєприпасів. Керівництво компанії схиляється до згортання проєкту, однак остаточного рішення поки не ухвалили. Серед причин називають відсутність помітного прогресу, бюрократичні перешкоди та розвиток власного виробництва зброї в Україні.

Про це повідомляє German Aid To Ukraine з посиланням на заяву генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера. Він озвучив позицію компанії під час презентації для інвесторів Capital Markets Day, яка відбулася в Гамбурзі. За інформацією видання, керівництво концерну дедалі більше схиляється до того, щоб згорнути проєкт. Однією з причин стала відсутність помітного просування в підготовці виробництва в Україні протягом останнього року. Раніше Паппергер також скаржився на бюрократичні перешкоди, які ускладнюють реалізацію планів.

Ще одним фактором стали розбіжності з українськими партнерами щодо майбутнього виробництва. За даними German Aid To Ukraine, Паппергер пояснив, що українська сторона не хотіла відмовлятися від планів самостійно виготовляти озброєння. Водночас український оборонно-промисловий комплекс за останній час наростив власні виробничі можливості. Україна вже випускає артилерійські боєприпаси малої та середньої дальності. Через це, за оцінкою керівника Rheinmetall, український ринок став менш важливим для бізнесу концерну.

Паппергер також навів дані про потреби української армії. За його словами, Сили оборони використовують від 1 до 1,3 мільйона артилерійських снарядів на рік. Понад половину цієї кількості, як стверджує глава Rheinmetall, уже виробляють безпосередньо в Україні.

Чи припинить Rheinmetall постачати снаряди Україні

Можлива відмова від будівництва заводу не означає, що німецький концерн збирається припинити співпрацю з Україною. Rheinmetall і надалі постачатиме боєприпаси для української армії в межах програм військової допомоги Німеччини, Данії та Нідерландів. Крім того, компанія розглядає інші напрями співпраці з українською оборонною промисловістю. Зокрема, йдеться про передачу обладнання та технологій, які допоможуть розширити власне виробництво боєприпасів в Україні.

Серед можливих варіантів — постачання промислових пресів та іншого обладнання для виготовлення снарядів. Також сторони можуть співпрацювати у виробництві далекобійних артилерійських боєприпасів. Для цього Україні поки потрібні технології, яких не вистачає вітчизняним виробникам. Отже, навіть якщо Rheinmetall остаточно відмовиться від будівництва заводу, співпраця з Україною може продовжитися в іншому форматі. Наразі ж рішення щодо самого проєкту ще не ухвалене. Про це повідомляє German Aid To Ukraine.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall поставив Україні першу партію артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, виготовлених на новому заводі компанії «Werk Niedersachsen» в німецькому Унтерлюсі, що у Нижній Саксонії.

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