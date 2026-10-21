Рятувальники ліквідували пожежу в гіпермаркеті в Умані після російського удару

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В Умані Черкаської області співробітники ДСНС повністю ліквідували пожежу в гіпермаркеті, яка спалахнула внаслідок російської атаки вніч на 21 жовтня. За даними рятувальних служб, жертв та постраждалих унаслідок події немає.

Процес гасіння ускладнювався значною площею горіння, великим пожежним навантаженням та загрозою повторних ворожих ударів, через що особовий склад був змушений тимчасово відходити в безпечні місця. Наразі піротехнічний розрахунок ДСНС закінчив обстеження прилеглої території на наявність вибухонебезпечних предметів.

Джерело: ДСНС України.

Нагадаємо, Росія атакувала Умань, спалахнули пожежі в гіпермаркеті та житловому будинку.

До цього Росія атакувала Черкащину дронами: в Умані пошкоджено багатоповерхівку.

Внаслідок російської атаки на Київ загинула людина, дрон влучив у 24-поверхівку.

Раніше російські дрони атакували Київ, у двох районах виникли пожежі.

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

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