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Упродовж минулого тижня рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» вивезли з небезпечних районів Краматорської та Святогірської громад Донецької області 35 людей, серед яких 16 дітей та двоє маломобільних мешканців.

Евакуаційні рейси відбувалися під постійною загрозою російських обстрілів та ударів FPV-дронів, однак надзвичайники виїжджали безпосередньо за адресами людей, які потребували допомоги. Усіх врятованих доправили до місць тимчасового перебування, де вони зможуть отримати необхідну підтримку та вирушити до безпечніших регіонів України, а рятувальники вкотре закликали жителів прифронтових громад не зволікати з виїздом.









Джерело: Головне управління ДСНС України у Донецькій області.

У Донецькій області розширили зону обов’язкової примусової евакуації дітей з окремих територій Краматорська.

Від початку 2026 року з Краматорської громади Донецької області виїхали близько 55,6 тисячі людей, серед них понад 4 тисячі дітей. Станом на 10 листопада у громаді залишалися понад 20 тисяч цивільних жителів, зокрема 334 дитини.

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