Рієлторка з Івано-Франківська обурилася ставленням до переселенців, які шукають житло

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Рієлторка Ірина Данилюк з Івано-Франківська звернулася до власників нерухомості із закликом не відмовляти в оренді житла людям із дітьми та домашніми тваринами. Через російські обстріли вони змушені залишати власні домівки й шукати безпечніше місце для життя.

Рієлторка обурилася, що люди, які тікають від війни, замість підтримки нерідко стикаються з байдужістю та спробами нажитися на їхньому скрутному становищі. Її допис із закликом не встановлювати обмежень на кшталт «без дітей і тварин» спричинив обговорення в мережі.

«Тільки без дітей і тварин. І ціна $600». Цю фразу я, як рієлтор, чую чи не щодня. І щоразу вона крає серце. Зараз до нас масово їдуть люди з Києва, Запоріжжя, Сум, Харкова… Вони тікають від постійних обстрілів, від ракет, що летять над головами, від щоденного пекла. Вони шукають тут не розкоші – вони шукають безпеки для своїх дітей та чотирилапих друзів», – йдеться у повідомленні.

Рієлторка обурилася тим, що люди, які тікають від війни, замість підтримки нерідко стикаються з байдужістю та прагненням нажитися на їхній скруті.

«Звертаюся до власників житла. Будьте людьми! Будинок чи квартиру можна відремонтувати, майно – діло наживне. А от втрачену людяність і совість уже не повернеш. Давайте допомагати одне одному, відкривати двері та серця, бо ми всі – українці, і вистояти ми можемо тільки разом!», – наголосила рієлторка.

Однак у коментарях під дописом думки користувачів розділилися. Деякі коментатори дорікнули рієлторам через високі комісійні та звинуватили їх у несплаті податків.

Водночас інші підтримали позицію рієлторки.

Про це повідомляється з посиланням на її допис у Facebook.

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