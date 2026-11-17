Марк Рютте наголосив, що Україна наближається до п'ятої зими повномасштабної війни. За його словами, Росія продовжує завдавати ударів по українських містах, намагаючись зробити життя цивільного населення нестерпним. Рютте привітав нові зобов'язання партнерів щодо військової допомоги. Йдеться про додаткові пакети підтримки, які передбачають посилення протиповітряної оборони, постачання ракет, боєприпасів і безпілотників. Також учасники зустрічі оголосили про виділення сотень мільйонів доларів у межах програми PURL.

За словами генсека НАТО, загалом союзники вже спрямували понад 10 мільярдів доларів через два механізми — PURL та систему іноземних військових продажів США (FMS). «Союзники вже спрямували понад 10 мільярдів доларів США через механізм PURL та систему іноземних військових продажів (FMS) для потреб України», — повідомив Рютте.

Він також зазначив, що учасники Контактної групи погоджуються з необхідністю зберігати нинішній рівень військової допомоги. На його думку, це важливо не лише для оборони України, а й для майбутніх мирних переговорів. Сильна українська армія має стати однією з умов справедливого та тривалого миру. Рютте окремо підкреслив, що після завершення бойових дій Україна повинна мати достатньо сил і засобів, щоб захистити себе від нової агресії. «Щоб будь-який мир був стійким, Україна повинна мати змогу захищати себе як зараз, так і в майбутньому. Для цього вона потребуватиме нашої підтримки не лише цієї зими, а й надалі», — заявив генеральний секретар НАТО.

Він також згадав про зміни всередині Альянсу. За словами Рютте, НАТО продовжує розвиватися за моделлю «НАТО 3.0», яка передбачає посилення ролі європейських країн і Канади. Це стосується і підтримки України: саме ці союзники відіграють дедалі помітнішу роль у наданні військової допомоги. Водночас генсек закликав європейські країни рівномірніше розподіляти витрати на підтримку України. Він зауважив, що зараз кілька держав беруть на себе значну частину цього навантаження, тому внесок інших союзників має зрости.

Обговорення цього питання продовжиться в четвер, 19 листопада, у Берліні під час зустрічі Коаліції охочих. Рютте повідомив, що там партнери знову говоритимуть про подальшу допомогу Україні та розподіл відповідальності між союзниками. Про це генсек НАТО сказав на пресконференції за підсумками зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG), яка відбулася у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.