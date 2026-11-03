Різдвяний піст 2026: коли починається, скільки триває та що можна їсти

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Різдвяний піст — один із багатоденних постів у православній традиції. Він триває 40 днів і присвячений духовній підготовці до свята Різдва Христового.

У цей період віряни намагаються не лише обмежувати себе в певних продуктах, а й приділяти більше уваги молитві, добрим справам і внутрішньому самоконтролю.

Коли починається Різдвяний піст у 2026 році

За новим церковним календарем Різдвяний піст у 2026 році розпочинається 15 листопада і завершується 24 грудня. Його тривалість становить 40 днів.

У народі цей піст також називають Пилипівкою. Назва пов’язана з днем пам’яті апостола Пилипа: піст починається наступного дня після свята, яке за новим календарем відзначають 14 листопада.

Для тих, хто дотримується старого церковного календаря, Різдвяний піст розпочнеться 28 листопада 2026 року та триватиме до 6 січня 2027 року.

Що можна їсти під час Різдвяного посту

Основне правило Різдвяного посту — відмова від продуктів тваринного походження. З раціону виключають м’ясо, птицю, молоко, сир, вершкове масло, сметану та яйця.

Основу харчування становлять продукти рослинного походження. Під час посту можна вживати:

овочі та фрукти;

крупи та каші;

гриби;

квасолю, горох, сочевицю та інші бобові;

горіхи та насіння;

хліб і пісну випічку;

рослинну олію — у дні, коли її дозволяє церковний статут.

Риба дозволяється не щодня. Згідно з церковним календарем ПЦУ на 2026 рік, зокрема, її можна вживати 21 листопада — у свято Введення в храм Пресвятої Богородиці.

В інші дні варто орієнтуватися на богослужбові вказівки та рекомендації священика своєї громади.

Важливо пам’ятати, що піст — це не лише обмеження в харчуванні. Його духовний зміст полягає в молитві, утриманні від поганих вчинків і слів, примиренні з близькими та допомозі тим, хто потребує підтримки.

Тому дотримання харчових правил не повинно ставати єдиною метою посту.

Суворість обмежень також може залежати від стану здоров’я, віку та життєвих обставин людини. Вагітним жінкам, людям із хронічними захворюваннями, літнім людям і тим, кому потрібен особливий раціон, не варто запроваджувати суворі обмеження без консультації з лікарем і священиком.

Раніше ми публікували православний календар зі святами в листопаді 2026 року — з усіма датами за новим і старим стилем.

Нагадаємо, у Великій Британії пасажирів попередили про значні перебої в русі поїздів у різдвяно-новорічний період через інженерні роботи на кількох завантажених залізничних напрямках. Роботи торкнуться лондонського вокзалу Паддінгтон і Бірмінгем-Нью-стріт.

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