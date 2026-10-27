РНБО обговорила з американським фондом ідентифікацію тіл загиблих українських захисників

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Ігор Клименко та керівниця благодійного фонду R.T. Weatherman Foundation Меган Моббс обговорили майбутню співпрацю з ідентифікації тіл загиблих українських військовослужбовців. Фонд підтвердив готовність допомагати Україні в цьому напрямку.

«Днями зустрівся із Меган Моббс, керівницею благодійного фонду R.T. Weatherman Foundation, який реалізує важливі гуманітарні проєкти в Україні. Однією з головних тем розмови стало питання ідентифікації тіл загиблих українських захисників», — написав Клименко.

За його словами, РНБО координує роботу з ідентифікації загиблих, залучаючи державні інституції та експертів. Під час зустрічі сторони обговорили можливості майбутньої співпраці з американським фондом.

«РНБО координує роботу за цим напрямом, залучаючи державні інституції та експертів», — пояснив Клименко. Він додав, що Меган Моббс підтвердила готовність фонду долучитися до цієї роботи.

Окремою темою зустрічі стали питання кібербезпеки та інформаційної безпеки. Як зазначив Ігор Клименко, на тлі посилення російських загроз ці напрями потребують дедалі тіснішої взаємодії України з міжнародними партнерами.

«Також говорили про кібербезпеку та інформаційну безпеку. На тлі посилення російських загроз ці напрями потребують дедалі тіснішої взаємодії України з міжнародними партнерами. Важливо об'єднати досвід і ресурси, щоб протидіяти викликам, які виходять далеко за межі нашої держави», — наголосив секретар РНБО.

Він також подякував Меган Моббс та її команді за підтримку України.

«Дякую Меган Моббс і всій команді за системну допомогу», — додав Клименко.

R.T. Weatherman Foundation — американська неприбуткова організація, заснована у 2022 році Елізабет Візерман (Elizabeth Weatherman) та Ендрю Данканом. В Україні фонд працює з березня 2022 року та зосереджується на подоланні наслідків війни.

Діяльність організації охоплює три основні напрями:

Тіло — медична допомога та підтримка постраждалих.

Розум — лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР) і психологічне відновлення.

Дух — пошук і репатріація, ідентифікація жертв війни та підтримка родин загиблих.

Співпраця з РНБО може стати продовженням гуманітарної роботи фонду, зокрема в питаннях встановлення особистостей загиблих українських захисників і підтримки їхніх родин.

Про це Ігор Клименко повідомив у вівторок у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що Україна та Росія провели обмін полоненими за формулою 270 на 270.

23 жовтня Україна повернула на підконтрольну територію ще сімох цивільних громадян з окупованих територій. Серед них — 90-річна маломобільна жінка, 50-річна українка з важкими захворюваннями, а також молода жінка та її дитина.

До цього в Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомили представники відповідних українських структур.

Раніше російська сторона передала Україні тіла 252 загиблих військових. Репатріацію тіл провели в межах домовленостей між сторонами.

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