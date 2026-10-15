РНБО погодила понад 20 заявок на експорт готової української зброї

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Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при РНБО вже ухвалила понад 20 заявок від українських виробників на експорт готової оборонної продукції.

Як повідомив заступник секретаря РНБО та голова комісії Давид Алоян, загалом регулятор розглянув понад 450 заяв від вітчизняних оборонних компаній і погодив більш ніж 90% із них. Більшість звернень стосується постачання окремих комплектуючих, гарантійного обслуговування чи ремонту, однак частка запитів на експорт фінальних виробів постійно зростає.

Основні напрями та перспективи розвитку оборонного експорту:

* Практична реалізація ініціативи Drone Deal: У межах укладених безпекових угод із країнами-партнерами вже розпочалися процеси контрактування та перші постачання українських безпілотників за кордон.

* Розгортання виробництв за кордоном: Наступним етапом співпраці стане будівництво заводів із виготовлення українських дронів безпосередньо на території країн-замовників для задоволення їхніх власних оборонних потреб.

* Пряма підтримка Сил оборони: В умовах повномасштабної війни адміністративні збори та надходження від експортних операцій мають спрямовуватися безпосередньо на фінансування потреб українського війська.

Джерело: інтерв'ю Давида Алояна виданню Forbes.

Верховна Рада не ухвалила зміни до Бюджетного кодексу, які передбачали б направлення коштів від оформлення дозволів на експорт зброї та товарів подвійного призначення безпосередньо на потреби ЗСУ. Наразі експортери сплачують за дозвіл на експорт 20% вартості контракту.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Естонії Мартіном Херемом, під час якої сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України, нові внески до програми PURL та експорт українського озброєння.

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