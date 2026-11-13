Робочий прототип антибалістичного проєкту FREYJA має з'явитися у 2027 році,— Клименко

0:00 / 0:00

Україна обговорила з Канадою долучення до антибалістичного проєкту FREYJA, мета якого – створити працездатний прототип системи вже у другому кварталі 2027 року. Канадська сторона підтвердила готовність підтримувати цю ініціативу.

«Обговорили долучення Канади до антибалістичного проєкту FREYJA, ініційованого Президентом України. Наша мета – максимально швидко створити працездатний прототип антибалістичної системи вже у другому кварталі 2027 року. Канадська сторона підтвердила готовність підтримувати цю ініціативу», – повідомив секретар РНБО.

Таку заяву Ігор Клименко зробив за результатами переговорів із радником прем’єр-міністра Канади з питань національної безпеки та розвідки Девідом Моррісоном. Під час зустрічі сторони обговорили актуальні безпекові виклики та подальшу підтримку України.

Одним із ключових напрямів переговорів став проєкт Airlogix-Sentinel, який передбачає запуск виробництва українських безпілотників на території Канади. За словами Клименка, виготовлені дрони передаватимуть Силам оборони України.

«Один із ключових напрямів розмови – проєкт Airlogix-Sentinel, який передбачає запуск виробництва українських БПЛА у Канаді. Важливо, що вироблені дрони будуть передані Силам оборони України. Наголосив, що Україна зацікавлена розширювати технологічну співпрацю та запускати нові виробництва. Наш досвід і технології, поєднані з промисловими і фінансовими можливостями партнерів, відкривають значні перспективи для зміцнення нашої обороноздатності», – вказав Клименко.

Також секретар РНБО розповів Девіду Моррісону про ситуацію з безпекою в Україні, зокрема про наслідки російських ударів.

«Про безпекову ситуацію в Україні, повʼязану першочергово з наслідками російських ударів. Наголосив, що посилення міжнародної підтримки України має ключове значення», – зазначив Клименко.

Україна зацікавлена в розширенні оборонно-технологічної співпраці з Канадою, зокрема у створенні спільних виробництв та залученні промислових і фінансових можливостей партнерів до зміцнення обороноздатності.

Про це 13 листопада повідомив секретар РНБО України Ігор Клименко у соцмережах.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що учасниками програми FREYJA вже стали 11 держав. За його словами, Європі необхідно розвивати власне виробництво протибалістичних ракет і створити незалежну систему протиракетної оборони, адже таких виробничих спроможностей у світі мають небагато країн.

Раніше Зеленський обговорив у Данії виробництво морських дронів, радарів та системи Freyja.

Україна хоче випробувати антибалістичну систему FREYJA вже цієї зими — Зеленський.

Перше бойове випробування перехоплювача протибалістичної системи Freyja, що розробляється в межах коаліції з 10 держав, заплановане на середину 2027 року. Про це під час саміту з оборони і космосу у Брюсселі 30 вересня повідомила генеральна директорка оборонної компанії FirePoint Ірина Терех.

Україна працює над розширенням Антибалістичної коаліції для створення ефективної, доступної та придатної до масштабного виробництва системи протидії ворожим ракетам, випробування якої заплановані на поточний рік.

Читай нас у