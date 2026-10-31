Родини з-під Олешків чекали на евакуацію під холодним дощем — Лубінець

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Кілька родин із села Тарасівка поблизу Олешків на Херсонщині чекали на гуманітарну колону, щоб виїхати з тимчасово окупованої території. Люди провели під холодним дощем кілька годин.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, одна з родин заздалегідь підготувалася до виїзду, однак чоловік через стан здоров’я не міг самостійно дістатися до Олешків. Тому люди погодилися чекати на визначеному місці зустрічі з колоною.

Там також перебувала ще одна родина з неповнолітньою дівчинкою. Її звернення щодо евакуації надійшло ще у 2025 році, однак виїзд тривалий час був неможливим через відсутність необхідних документів.

30 жовтня люди з 10:00 до 14:00 чекали біля дорожнього знака. Гуманітарна колона прибула до місця зустрічі о 14:16. Після цього родини сіли в автобус і змогли виїхати на підконтрольну Україні територію.

Наразі на евакуйованих чекають зустрічі з рідними та необхідна підтримка.

Джерело: Дмитро Лубінець

Четвертий і останній літак із громадянами України, евакуйованими з Олешок Херсонської області, приземлився у білоруському Гомелі. Уже за кілька годин евакуйовані разом з українською делегацією мають прибути на територію України.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Окремо омбудсман повідомив, що режим тиші триває вже понад 87 годин. Українська делегація повертається додому.

Нагадаємо, 17 автобусів із жителями Олешок прямують до України, до Росії у декілька разів менше.

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