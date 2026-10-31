Росія атакувала енергетичні об’єкти на Дніпропетровщині, пошкоджено обладнання ДТЕК

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У ніч проти 31 жовтня російські війська повторно атакували енергетичні об’єкти у Дніпропетровській області. Внаслідок ударів серйозно пошкоджене обладнання, зокрема на двох об’єктах ДТЕК «Дніпровські електромережі».

За інформацією компанії, один із пошкоджених об’єктів — той, на якому енергетики майже дві доби працювали над відновленням після попередньої атаки.

Унаслідок нового обстрілу без електропостачання досі залишається значна частина Дніпра та Кам’янського. Також світла немає в частини мешканців Дніпровського і Новомосковського районів.

Енергетики продовжують працювати на пошкоджених об’єктах, намагаючись відновити їхню роботу.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають у межах, які дозволяє безпекова ситуація. Фахівці всієї області залучені до ліквідації наслідків російських атак.

Про це повідомляє ДТЕК.

У Сумській області внаслідок російських ударів за минулу добу загинула 43-річна жінка, ще 12 людей дістали поранення та травми. Загалом війська РФ атакували 20 населених пунктів регіону, зафіксовано 56 ударів.

30 жовтня російські військові атакували FPV-дроном приватну садибу у Стецьківському старостаті Сумської області. Унаслідок удару постраждала власниця домогосподарства — жінка дістала численні травми, їй надають медичну допомогу. Також загорівся житловий будинок, на місці працювали рятувальники.

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