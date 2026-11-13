Росія атакувала Рівненщину реактивними дронами, серед постраждалих двоє дітей

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Унаслідок російської атаки на Рівненську область постраждали семеро людей, серед яких двоє неповнолітніх. Одна з травмованих перебуває у тяжкому стані. Ворожі удари пошкодили житлові будинки, автомобілі, гаражі та об’єкти бізнесу.

Як повідомили правоохоронці, російські війська розпочали атаку на регіон близько 20:00 12 листопада. Для ударів ворог застосував до десяти реактивних безпілотників.

Близько 21:00 під ударом опинився об’єкт критичної інфраструктури на Сарненщині.

О 22:00 виникла пожежа в житловому будинку, який перебував на стадії будівництва. Унаслідок атаки було зруйновано покрівлю та стіну споруди. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Приблизно о 22:40 російський безпілотник атакував об’єкт бізнесу в Рівному. Працівники ДСНС загасили пожежу. На цій локації, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Найбільших руйнувань завдав удар по багатоповерхівці в обласному центрі, який стався близько 00:30. Унаслідок атаки загорілися дві квартири. Також пошкоджено стіни, дах і вікна будинку, приватні автомобілі та гаражі.

Унаслідок удару по багатоповерхівці травмувалися шестеро людей. Одна людина перебуває у тяжкому стані, серед постраждалих — діти віком 16 та 17 років.

Поліцейські, які першими прибули на місце атаки, евакуювали з будинку понад 40 людей.

Близько 02:00 російські війська атакували приватне домогосподарство у Рівненському районі. Вогонь знищив автомобіль, також пошкоджено сусідні будинки та гараж.

Ще один об’єкт бізнесу в Рівненському районі опинився під ударом приблизно о 04:00. Рятувальники ліквідували пожежу, а до лікарні госпіталізували 46-річного чоловіка.

Таким чином, загальна кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Рівненщину становить семеро людей.

На всіх локаціях ворожих атак працювали поліцейські та керівництво підрозділів. Правоохоронці виконували кілька завдань:

Патрульні та наряди сектору реагування патрульної поліції охороняли місця подій і допомагали громадянам.

Вибухотехніки обстежували території на наявність нездетонованих вибухонебезпечних предметів.

Психологи надавали підтримку постраждалим та іншим людям, які потребували допомоги.

Слідчі спільно зі співробітниками СБУ документували наслідки російських ударів і воєнні злочини.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

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