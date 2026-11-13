Росія атакувала високовольтні підстанції: пошкодження зафіксували у дев’яти областях

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13 листопада прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що під час нічної атаки головними цілями російських військ стали високовольтні підстанції. Унаслідок обстрілів пошкодження та руйнування зафіксували у дев’яти областях України.

"Цієї ночі Росія знову била по енергетиці. Головна ціль – високовольтні підстанції. Пошкодження та руйнування є в дев'ятьох областях. Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути світло людям", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Також, за його словами, у Києві дрон влучив у будівлю Інституту травматології та ортопедії, де були пацієнти і медики, на Харківщині ворог двічі атакував логістичний термінал, у Рівному пошкоджено гуртожиток, у багатьох регіонах – житлові будинки.

"В Одесі загинули двоє людей, у Запоріжжі – 17-річний хлопець. Щирі співчуття рідним і близьким. Щонайменше 22 людини поранені. Дякую рятувальникам, енергетикам, поліцейським і медикам, які з ночі працюють на місцях", – написав прем'єр.

Нагадаємо, що Росія завдала ударів по енергетичних об’єктах у десяти областях України.

У ніч проти 3 листопада російські війська завдали авіаційного удару по Немишлянському району Харкова. Унаслідок атаки постраждали 73 людини, серед яких пацієнти лікарні, медичні працівники та мешканці прилеглих будинків.

У Дніпрі до 15 зросла кількість поранених унаслідок російської атаки вранці 3 листопада. Троє чоловіків перебувають у тяжкому стані.

У ніч проти 3 листопада російські війська завдали удару по Харкову балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Одне з влучань зафіксували на території медичного закладу в Немишлянському районі міста. Станом на 06:15 кількість постраждалих зросла до 62 осіб.

У Харкові внаслідок російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури станом на 3 листопада частково зупинили теплопостачання та подачу гарячої води. Також через нестабільну напругу в електромережах можливі затримки руху поїздів метро.

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