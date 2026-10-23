Росія депортувала 10-річну дівчинку з Костянтинівки та передала її під опіку незнайомця

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Росія депортувала до РФ 10-річну Софію з Костянтинівки Донецької області, родина якої загинула під час бойових дій. Після вивезення дитину передали під опіку росіянина, з яким вона до цього ніколи не була знайома.

Водночас в Україні у дівчинки залишилися рідні.

За її словами, росіяни місяцями утримували дитину в інтернаті на окупованій території та приховували інформацію про її справжнє місцеперебування. У дитини є родина в Україні, яка розшукувала її та просила повернути.

«З перших днів російські військові записували з десятирічною дитиною відео, змушували дякувати за „порятунок“, говорити про „кляту Україну“, „хохлів“, „війну Трампа“ та українську армію, яка нібито вбиває її рідних», — розповідає Дворецька.

Нещодавно російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що Софію передають у Росію. Дитину віддадуть дядьку, якого, за словами правозахисниці, вона за життя до викрадення не бачила.

На опублікованому відео з переданням дитини росіяни намагалися заблюрити обличчя «опікуна», але в один із кадрів його обличчя все ж частково потрапило. Софію вони ж вдягнули у кепку з російським камуфляжем, прапором РФ та написом «Спец».

Про це повідомляє правозахисниця Олександра Дворецька.

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