Росія може посилити балістичні удари, поки Україна чекає на ракети Patriot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через скорочення постачання американських ракет-перехоплювачів Patriot Росія отримує більше можливостей для балістичних атак. Україна домовляється з європейськими партнерами про додаткові ракети, однак для їхньої передачі потрібне погодження США. Зеленський наголосив, що частину боєприпасів Україна вже отримала, але решта допомоги має надійти якомога швидше.

Президент України Володимир Зеленський попередив про ризик посилення російських балістичних атак на тлі затримок із постачанням ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, США скоротили постачання ракет-перехоплювачів, через що Україна має менше можливостей для захисту від балістичних ударів.

Зеленський зазначив, що Україна продовжує переговори з європейськими партнерами щодо отримання додаткових ракет. Однак передати їх без погодження американської сторони європейські країни не можуть. «Є домовленості мої з європейцями, вони все одно є. А європейці можуть віддати ракети тільки тоді, коли це акцептує американська сторона», — сказав президент.

Таким чином, навіть за наявності домовленостей із європейськими партнерами передача ракет залежить від рішення США. Україна зацікавлена в тому, щоб отримати їх якомога швидше, адже Patriot використовують для перехоплення складних повітряних цілей, зокрема балістичних ракет.

Частину ракет уже передали Україні

За словами Зеленського, Україна вже отримала частину ракет, про які домовлялася з партнерами. Водночас президент наголосив, що важливо не затягувати з передачею решти боєприпасів. Затримки з постачанням ракет-перехоплювачів ускладнюють планування протиповітряної оборони. Україна має розподіляти наявні ресурси з огляду на загрози та можливості прикриття різних об’єктів.

На тлі цих проблем Зеленський попередив, що Росія може скористатися нестачею ракет і посилити балістичні удари. Водночас президент не навів конкретних прогнозів щодо кількості майбутніх атак або строків, коли вони можуть посилитися.

Росія била балістикою по центру Києва

Раніше Зеленський заявив, що російські війська свідомо завдали удару балістичними ракетами з касетною бойовою частиною по центральній частині Києва. Унаслідок атаки пошкоджень зазнала історична частина столиці.

За словами президента, йдеться про територію між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем. Застосування касетної бойової частини створює додаткову небезпеку, адже такі боєприпаси можуть розкидати численні уражальні елементи на значній площі.

Цей удар став одним із прикладів загрози, про яку говорить президент, наголошуючи на необхідності посилити українську протиповітряну оборону. Для перехоплення балістичних ракет потрібні відповідні системи та ракети до них.

Зеленський попередив про подальші російські атаки

Також президент заявив, що Росія вже визначила пріоритети подальших атак проти України на найближчі тижні. За його словами, російські війська користуються уповільненням постачання систем протиповітряної оборони від партнерів. Зеленський наголосив на важливості своєчасної допомоги, адже ефективність захисту залежить не лише від кількості систем ППО, а й від наявності ракет до них.

Україна продовжує переговори з партнерами, щоб прискорити постачання. Водночас питання передачі ракет Patriot залишається пов’язаним із погодженням американської сторони. Головна проблема, на яку вказує Зеленський, — це час: навіть якщо партнери готові допомогти, затримка з погодженням і доставленням ракет залишає Україну з меншими можливостями для відбиття балістичних атак. Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву президента.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна допускає можливість припинення вогню та замороження нинішньої лінії фронту для початку переговорів, однак відмовляється віддавати свої території чи визнавати їх російськими.

Унаслідок російської атаки в ніч на 22 жовтня пошкоджено будівлі Свято-Введенського монастиря, житлові будинки, магазини, кафе та інші цивільні об’єкти в історичному центрі столиці.

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