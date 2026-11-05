Росія поширила заяву ЦПК про Арахамію напередодні його візиту до США

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Напередодні переговорів у Вашингтоні, від українського боку в яких бере участь голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, російські інформаційні ресурси почали поширювати повідомлення Центру протидії корупції (ЦПК) про можливе кримінальне провадження щодо політика.

Таким чином заяву української громадської організації використали на тлі підготовки до переговорів у США.

Коли тема з'явилася в інформпросторі РФ

Володимир Сонюк зазначає, що повідомлення Центру протидії корупції про можливе провадження щодо Давида Арахамії з'явилося в російських пабліках напередодні початку переговорів у Вашингтоні, в яких з українського боку бере участь голова фракції "Слуга народу".

"Поява цієї теми в російських пабліках збіглася з підготовкою української делегації до важливих міжнародних переговорів у США", - підкреслив політолог.

У цьому контексті поширення ворожими інформреурсами повідомлення ЦПК привертає увагу до ризиків використання внутрішніх політичних суперечностей України в зовнішньому інформаційному просторі.

Водночас наявні повідомлення самі по собі не встановлюють мотивів ЦПК або зв'язку організації з російськими інформаційними ресурсами, зауважує Сонюк.

Водночас він нагадав, що раніше Центр протидії корупції ставав об'єктом звинувачень щодо можливого ухилення від оподаткування. Проте обґрунтованість цих тверджень потребує окремої перевірки.

"Критики ЦПК також стверджують, що організація систематично здійснює інформаційні атаки на українську переговорну команду та особисто Давида Арахамію", - написав політолог.

На цей збіг звернув увагу у своєму дописі в Facebook політолог Володимир Сонюк.

ЦПК вимагає перевірити можливу причетність Арахамії до справи про конверти

Нагадаємо, що Арахамія зустрінеться у Білому домі з Меланією Трамп.

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